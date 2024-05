«Neutralität überdenken» – 87 Persönlichkeiten unterzeichnen Manifest gegen Blocher

Zwecks militärischer Sicherheit solle die Schweiz näher an die EU und die NATO heranrücken und alles unterlassen, was den Aggressor begünstigen könne.

Auslöser sei aber auch Christoph Blocher. Der SVP-Doyen hat im April dieses Jahres eine Volksinitiative eingereicht, sie hat zum Ziel, die «immerwährende und bewaffnete Neutralität» in die Verfassung schreiben. Blocher will Instrumente wie das Verhängen von Sanktionen gegen andere Länder erschweren.

Das Manifest möchte die Schweizer Neutralität in zehn Punkten neu aufstellen, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Die Neuausrichtung ist eine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und die daraus entstandenen geopolitischen Konflikte.

Das Vorhaben ist ambitioniert. Die Schweiz solle nichts weniger als die Neutralität neu denken, dies fordern 87 Schweizer Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft in einem am Mittwoch veröffentlichten Manifest .

Rünenberg BL: 13 Kinder nach Schulausflug im Spital – wohl wegen dieser Raupe

In Rünenberg BL kam es am Dienstag zu einem aussergewöhnlichen Zwischenfall. Laut der Kantonspolizei Basel-Landschaft kamen auf einem Schulausflug mehrere Kinder in einem Wald mit einer bisher unbekannten Substanz in Kontakt. Diese löste bei den Kindern eine allergische Reaktionen aus – etwa Haut- und Augenreizungen sowie Atembeschwerden.