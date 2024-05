Ukrainische Polizisten kümmern sich am Tatort des jüngsten russischen Gleitbomben-Angriffs um ein Opfer. Bild: keystone

«Nur Wahnsinnige wie Putin sind in der Lage, Menschen auf so abscheuliche Weise zu töten»

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wählt nach dem russischen Angriff auf einen Baumarkt deutliche Worte. Die Attacke sei eine Manifestation des russischen Wahnsinns.

Mehr «International»

Der Angriff des russischen Militärs auf einen Baumarkt in der ostukrainischen Grossstadt Charkiw ist nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj «eine weitere Manifestation des russischen Wahnsinns».

«Nur Wahnsinnige wie Putin sind in der Lage, Menschen auf so abscheuliche Weise zu töten und zu terrorisieren», sagte der ukrainische Präsident am frühen Samstagabend in seiner täglichen Videoansprache.

Nach Angaben des regionalen Zivilschutzes wurden bei dem Angriff mindestens zwei Zivilisten getötet und weitere 33 Menschen verletzt. Die Löschtrupps der Feuerwehr kämpften sich unterdessen weiter in das zerstörte Gebäude vor. Zum Zeitpunkt des Angriffs hatten sich Selenskyj zufolge rund 200 Menschen in dem Baumarkt «Epizentr» aufgehalten.

Die Ukraine braucht mehr Flugabwehrsysteme

Selenskyj bat die Unterstützer der Ukraine einmal mehr um weitere Flugabwehrsysteme. Zwar sei am Samstag ein weiteres russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 im Osten des Landes abgeschossen worden.

Aber: «Hätten wir angemessenere, modernere Luftabwehrsysteme und Flugzeuge, wäre die russische Luftwaffe natürlich schon längst genauso zusammengebrochen wie ihre Schwarzmeerflotte.» Für Selenskyj sei der Abschuss russischer Flugzeuge «eine echte friedenssichernde Massnahme».

(sda/dpa)