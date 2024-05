Tabula rasa bei Putins Generälen

Weiterer russischer General wegen Korruption in Haft

Ein Moskauer Militärgericht ordnete zunächst für zwei Monate Untersuchungshaft gegen den Generalleutnant an, weil er Bestechungsgelder in besonders grossem Umfang angenommen haben soll. Der 52-Jährige, der die Hauptabteilung Kommunikation leitete , soll beim Abschluss von Verträgen Bestechungsgelder kassiert haben.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist mit Wadim Schamarin der Vizechef des russischen Generalstabs festgenommen worden – wegen Korruptionsverdachts.

Dabei war er selbst Kommandeur der 58. Armee und im Ukraine-Krieg im Einsatz. Popow war massgeblich an der Besetzung der Hafenstadt Mariupol beteiligt – seine Truppen waren im vergangenen Sommer im Gebiet Saporischschja, als die Ukraine dort ihre Gegenoffensive startete.

Bereits im Juli 2023 war er entlassen worden, als er die russische Kriegsführung in der Ukraine kritisiert hatte.

Hauptsächlich ging es dabei um Kritik an der Armeeführung, zudem wurde Schoigu vorgeworfen, zu wenig gegen die Korruption in seinem Departement zu tun .

Schoigu galt als höchst loyaler Weggefährte Putins. Seine «Sternstunde» hatte Schoigu 2014, als Russland die Krim illegal annektierte. Die militärische Ausführung dieser Annexion wurde Schoigu zugeschrieben, wodurch seine Popularität in Russland stark anstieg.

Iwanow vor Gericht in Moskau, 24. April.

Iwanow vor Gericht in Moskau, 24. April. Bild: keystone

Der Kreml greift durch. Nicht etwa bei Oppositionellen, sondern beim eigenen Militär. In einem Monat wurden vier hochrangige Generäle verhaftet. Die russische Justiz wirft ihnen Korruption vor. Mit Wadim Schamarin traf es am Donnerstag nun den nächsten wichtigen Mann.

