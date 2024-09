Der Ameti-Skandal ist ein gefundenes Fressen für die russische Propaganda

«Rote Fahne wird in Berlin wehen» – Putins Propaganda-Show in Moskau

Die Hexenjagd gegen Sanija Ameti ist nicht zu rechtfertigen

Sanija Ameti hat eine bodenlose Dummheit begangen. Aber wem hat sie damit geschadet, ausser sich selbst? Was gegen sie läuft, erinnert an eine mittelalterliche Hexenverbrennung.

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit mussten die Menschen in Europa viel durchmachen: Kriege, Seuchen (der «schwarze Tod»), Hungersnöte aufgrund von Klimaschwankungen. Die Wissenschaft steckte in den Kinderschuhen, also brauchte man Sündenböcke. Häufig traf es die Juden, aber auch Männer und vor allem Frauen, die der Hexerei bezichtigt wurden.