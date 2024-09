Alte Bekannte: Donald Trump (r.) und Diktator Wladimir Putin im Jahr 2018. Bild: keystone

Analyse

Russische Millionen für rechte Pro-Trump-Influencer – und Elon Musk mittendrin

Das erschüttert den US-Wahlkampf. Das russische Regime soll Millionen an rechte YouTube-Kommentatoren gezahlt haben, um Kreml-Propaganda zu verbreiten. Ebenfalls darin verwickelt: Elon Musk.

Bastian Brauns, washington / t-online

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Erst kürzlich gab sich der Mann, der Donald Trump zurück ins Weisse Haus bringen will, wieder sehr wütend. Tim Pool, ein 38-jähriger rechtsextremer Influencer mit mehreren Millionen Zuschauern auf YouTube und X, wirkte ausser sich. In seiner Livesendung rief der Amerikaner: «Die Ukraine ist ein Feind dieses Landes», einer der «grössten Feinde» der USA und für die «ganze Welt».

Und weiter: Die Ukraine und «kriminelle Elemente» aus den USA seien es, die den Krieg ausweiten würden. Darum sollten die Amerikaner jegliche Hilfen einstellen und sich «bei Russland entschuldigen».

Was in den USA bis am Mittwoch dieser Woche noch als die extreme Meinungsäusserung eines typischen rechten Kommentators durchgehen konnte, liest sich seit nun anders.

Was ist passiert?

Ermittlungen gegen Medien-Start-up aus Tennessee

Tim Pool, ein ehemaliger Journalist, der einst durch seine Berichterstattung zu den Wall-Street-Protesten im Jahr 2011 und zu den Maidan-Demonstrationen in Kiew im Jahr 2013 bekannt wurde, soll für seine jetzigen Videos Geld von Russland erhalten haben. Verbunden mit einem klaren Auftrag und Ziel: die Stimmung der Amerikaner so zu manipulieren, dass sie den Republikaner Donald Trump zurück ins Amt wählen.

Und Tim Pool soll bei Weitem nicht der Einzige sein. Wenige Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen wirft das US-Justizministerium unter anderem einem Unternehmen mit dem Namen «Tenet Media», das im Bundesstaat Tennessee ansässig ist, vor, dass es von russischen Agenten finanziert worden sein soll.

Das Unternehmen gehört der rechten YouTuberin Lauren Chen und ihrem Ehemann Liam Donovan. Tim Pool ist Teil dieses Medien-Start-ups. Ebenso wie Benny Johnson, Lauren Southern und David Rubin – allesamt rechtsextreme Pro-Trump-Kommentatoren mit vielen Millionen Zuschauern.

Am Mittwoch veröffentlichte das US-Justizministerium eine umfassende Klageschrift, in der «Tenet Media», die Firmengründer und ihre Mitarbeiter als Teil einer vom Kreml gesteuerten Operation beschuldigt werden.

10 Millionen Dollar sollen insgesamt geflossen sein, damit die rechten Influencer pro-russische Erzählungen wie die von Tim Pool verbreiten.

Angeleiert worden sein soll das Ganze über den russischen Regierungssender RT (ehemals Russia Today), der in den USA bereits seit 2017 als ausländischer Agent registriert ist, nachdem schon damals der Einfluss von RT auf die Wahlen 2016 nachgewiesen worden war.

Auch in Deutschland schlagen Dokumente zu Russlands Manipulationen hohe Wellen. Hier soll der Kreml gezielt die AfD unterstützt haben.

Wie schlimm ist es?

Dokumente zeigen grossangelegte Manipulationen

Aus internen russischen Dokumenten, die vom amerikanischen Justizministerium in übersetzter Form bereitgestellt werden, geht hervor, wie gross die Manipulation der öffentlichen Meinung in den USA zugunsten von Russland und zugunsten von Donald Trump angelegt wurde. Zu lesen ist darin:

«Für Russland ergibt es Sinn, mit maximalen Anstrengungen zu sichern, dass die politischen Ansichten von Partei A (zuallererst die Ansichten der Anhänger von Kandidat A) die öffentliche Meinung der USA gewinnen.»

Das US-Justizministerium anonymisierte zwar das Dokument. Aber ist klar, dass mit Partei A die Republikaner und mit Kandidat A Donald Trump gemeint sind. Denn die «russlandfeindliche» Partei B sei zum jetzigen Zeitpunkt noch an der Macht, sprich die Demokraten.

Wie gingen die Russen vor?

Bestimmte Amerikaner im Visier des Kremls

Um das explizite russische Interesse – eine Wiederwahl von Donald Trump – zu verwirklichen, sollten auf zahlreichen Wegen mittels Guerilla-Taktiken die politischen Präferenzen der Republikaner gefördert werden, zugleich immer angereichert mit russischen Ansichten.

Das avisierte Ziel des Kremls: die öffentliche Meinung in den USA bis November dazu bringen, dass 51 Prozent der Amerikaner finden, die Ukraine würde zu viel Unterstützung erfahren.

Ausserdem sollte eine Mehrheit in den USA zu der Ansicht gebracht werden, dass unbedingt ein Frieden erreicht werden solle, auch auf Kosten von ukrainischen Gebietsabtretungen an Russland. Schliesslich sollten die Zustimmungswerte von Joe Biden (Kandidat B) auf unter 29 Prozent gedrückt werden.

Irreführender Slogan der von Russland finanzierten US-Firma. YouTube hat den Kanal am Donnerstag gesperrt. Screenshot: T-Online

Insbesondere die US-Bevölkerung in den wichtigen, weil wahlentscheidenden «Swing States» sollte laut der russischen Agenda manipuliert werden, aber auch die hispanischen Bevölkerungsgruppen, amerikanische Juden und internetaffine Menschen, die als «Gamer» und auf verschiedenen Foren als «Rückgrat rechter Trends» angesehen werden.

Aus dem Dokument geht ausserdem hervor, dass Bevölkerungsgruppen in konservativ geprägten Bundesstaaten zusätzlich mit rechten Erzählungen angefüttert werden sollten, sozusagen als Verstärker.

Zu den Kreml-Aktionen gehörte neben der Zusammenarbeit mit Influencern auch das Installieren von sogenannten «Schläfer-Gruppen» im digitalen Raum, die über Monate hinweg «Nachrichten», insbesondere in den Swing States, unters Volk bringen sollten.

Getarnt in einem Schläfermodus sollten diese Gruppen unauffällig auch normale Nachrichten verbreiten, um dann im richtigen Moment zuzuschlagen und die von Russland bevorzugten Sichtweisen zu streuen.

Beliebte Influencer als glaubwürdige Botschafter

Kern der Kreml-Kampagne aber soll ganz offensichtlich die Zusammenarbeit mit den beeinflussbaren Influencern sein. «Tenet Media», das Medien-Start-up, zu dem die rechten Kommentatoren Tim Pool, Benny Johnson, Lauren Southern und David Rubin gehören, preist sich auf seiner Webseite mit folgenden Worten selbst an: «Furchtlose Stimmen leben hier».

In einem Imagefilm lässt «Tenet Media» seine Vertreter davon sprechen, wie sehr die «freie Meinung» in den USA in Gefahr sei. Darum brauche es «unabhängige Medien», welche die Mächtigen zur Rechenschaft ziehen sollen.

Welche Rolle spielen Trump und Elon Musk?

Die rechten amerikanischen Influencer von «Tenet Media» sind kein Nischenphänomen, sie erreichen viele Millionen Menschen in den USA und überall auf der Welt. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist bei ihnen zu Gast und gab unter anderem Tim Pool und Benny Johnson in ihren Sendungen Interviews.

Als Trump zuletzt im Mai dieses Jahres bei Tim Pool im Podcast sprach, sagte der Moderator: «Es ist irgendwie erschreckend, daran zu denken. Aber schauen Sie sich unsere Schwäche in Bezug auf die Ukraine an und das Geld, das wir verschwenden.»

Trump antwortete Tim Pool: «Richtig [...] Wenn man sich die Ukraine ansieht, dann geben wir all dieses Geld aus. Europa, das von diesem Krieg viel stärker betroffen ist als wir, gibt nur einen winzigen Bruchteil dessen aus, was wir ausgeben.»

Er werde als Präsident diesen Krieg beenden, so Trump zu Tim Pool. Putin habe ihn schon früher respektiert. Donald Trump gab mit Tim Pool einem Mann ein «Interview», der wenige Wochen zuvor im Februar 2024 noch öffentlich schrieb: «Ich hasse und verachte jetzt die Ukraine».

Musk als Förderer

Aber nicht nur Donald Trump verstärkt mit seiner Anwesenheit und seinen Aussagen die Bedeutung der mutmasslich von Putins Medienapparat bezahlten Influencer. Zu den offensichtlichen Fans von Tenet Media gehört auch der Tesla-Chef und Besitzer der Plattform X, Elon Musk. Der reichste Mann der Welt teilte oder kommentierte Posts von «Tenet Media» oder dessen Influencern als positiv und steigerte damit zudem deren Reichweite.

Was nun?

Der Kampf ums Narrativ geht weiter – und Fox News lügt weiter

Im amerikanischen Fernsehsender Fox News sprach noch am Tag der Veröffentlichungen des Justizministeriums der Moderator Jesse Waters. Er äusserte die Befürchtung, dass die Biden-Regierung nun jegliche politischen Erzählungen der Republikaner als «russische Desinformation» brandmarken würde.

Dazu präsentierte er Schlagworte aus den russischen Agenda-Papieren. «Rekordinflation», «nicht erschwingliche Lebensmittelpreise», «Gefahr von Arbeitsplatzverlust für weisse Amerikaner», «Straftaten durch Einwanderer und Menschen mit anderer Hautfarbe», «überbordende Ausgaben für Aussenpolitik».

Tatsächlich beruhte die russische Strategie darauf, die republikanischen Standpunkte insgesamt zu stärken, erstens, um Glaubwürdigkeit bei den zu manipulierenden Gruppen zu erzeugen, und zweitens, um das eigene Ziel, eine Wiederwahl Trumps, auf allen politischen Ebenen voranzutreiben.

Auszug aus dem russischen Agenda-Dokument. screenshot: US-Justizministerium

Jesse Waters aber kommentierte bei Fox News: «Die amerikanische Regierung will, dass Sie glauben, dass Russland die Erzählungen von Republikanern benutzt, um die Wahlen zu beeinflussen.»

Der Moderator reihte sich damit ein zu jenen, die sofort mutmassten, die Demokraten würden das Thema nur aufbringen, um die Republikaner und Donald Trump im Wahlkampf zu schwächen. Im Kreml dürfte diese Lesart auf viel Gegenliebe stossen.

Vermeintliche Opfer des Kremls

Der russische Präsident Wladimir Putin äusserte sich jetzt öffentlich in einem Interview bezüglich der beiden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten. «Wenn wir einen Lieblingskandidaten benennen können, dann war das früher Joe Biden, aber jetzt beteiligt er sich nicht mehr am Wahlkampf», sagte Putin. «Da Biden nun allen seinen Verbündeten empfohlen hat, Frau Harris zu unterstützen, werden wir das auch tun.»

Sofort griffen rechte und Pro-Trump-Kommentatoren Putins Äusserungen auf und verbreiteten sie als Beleg dafür, dass eben nicht Donald Trump, sondern Kamala Harris der Favorit des Kremls sei.

Im Vergleich zu früheren Strategien scheint Russland längst nicht mehr nur auf anonyme Bot-Netzwerke zu setzen. Putins Maschinerie beeinflusst und bezahlt jetzt echte Menschen in den USA, um die eigene Sicht unter amerikanische Volk zu bringen.

Nicht nur die Geldgeber von RT sitzen nun auf der Anklagebank, sondern auch jene, die das Geld annahmen. Die rechten Influencer Tim Pool, Benny Johnson und David Rubin beeilten sich mit öffentlichen Stellungnahmen. Der Tenor: Sie hätten nichts von der russischen Einflussnahme gewusst, sondern seien selbst Opfer des Kremls.

Liam Donovan und Lauren Chen – die Gründer von «Tenet Media» – halten sich öffentlich auffällig zurück. Eine Äusserung von Lauren Chen vom März 2022 erscheint allerdings jetzt besonders bemerkenswert. Schon kurz nach Putins Überfall auf die Ukraine beschwerte sich Chen auf der Plattform X über Kritik an ihr. Man solle bedenken, dass sie als Verräterin bezeichnet würde, weil sie der Ukraine und Israel keine Treue schwöre, und dass sie als unpatriotisch kritisiert würde, weil ich die amerikanische Aussenpolitik nicht unterstütze. Das alles seien höchst merkwürdige Vorwürfe, so Lauren Chen.

Quellen

(t-online/dsc)