Fall Fabienne W.: Jetzt meldet sich einer der Täter zu Wort

Rolf M. gibt im Interview an, etwa 170 Waffen zu besitzen. Er sammle antike Schwerter, Dolche, Messer oder Hellebarden. Es sei aber zuvor nie gewalttätig geworden, es habe auch nie ein Strafverfahren gegen ihn gegeben.

«Meine Vorgesetzten waren zufrieden. Ich hatte eine Festanstellung in Aussicht. Aber diese Chance ist jetzt zerstört.»

Auch beruflich habe der Beitrag Konsequenzen gehabt. Er lebe seit eineinhalb Jahren von der Sozialhilfe, sei aber kurz davor gewesen, als Pflegehelfer wieder Fuss in der Arbeitswelt zu fassen.

«Meinen Namen und mein Gesicht muss ich geheim halten, denn wenn ich mich als der Täter öffentlich zeige, bin ich hier auch nicht mehr sicher. Auch meine Tochter will mich nicht mehr sehen.»

Die Polizei habe ihm geraten, die Stadt vorübergehend zu verlassen, so M. Dem sei er nachgekommen. Er lebt bei einem Freund und möchte um jeden Preis anonym bleiben.

«Das Gesamtbild, das durch die verschiedenen Beweismittel entsteht, lässt die brutale Prügelorgie in einem anderen Licht erscheinen: nicht als Resultat eines kühl geplanten Hinterhalts – sondern als albtraumhaften Höhepunkt eines Rauschabends, der plötzlich völlig ausser Kontrolle geriet.»

Kritik an der SRF-Doku gab es auch von anderer Seite. Die Lokalzeitung «Schaffhauser AZ» veröffentlichte nach dem Erscheinen der Dokumentation eine eigene Recherche, welche über Wochen hinweg verfolgt wurde. Die Zeitung kam zum Schluss, dass die Rundschau teilweise falsche oder unbewiesene Narrative und Tatsachen suggeriere. Abschliessend heisst es:

Kritik am SRF-Beitrag

«Die Berichterstattung der Rundschau ist einseitig und unfair. Es wird weggelassen, was vorher und nachher passiert ist.»

Dies, weil er Morddrohungen erhalten habe und mehrfach Einbruchsversuche in seine Wohnung stattgefunden hätten. Zudem sei er auf der Strasse beschimpft worden.

M. erklärt, er habe sich bei Fabienne W. nach der Tat entschuldigt und mehrfach mit ihr Kontakt gehabt. Er sei nach der Tat in eine Krise gerutscht, wegen dieser, aber auch wegen anderer persönlicher Dinge.

«Das ist so, ich kann es nicht wegreden.»

2021 wurde eine Frau in Schaffhausen übel zusammengeschlagen. Der Fall erlangte durch mehrere Medienberichte in den vergangenen Wochen viel Aufmerksamkeit – nun meldet sich auch einer der Täter zu Wort.

