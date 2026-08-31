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Beringen SH: 16-jähriger Motorradfahrer verletzt

Der demolierte Töff, nachdem seinem 16-jährigen Fahrer der Vortritt genommen wurde.
Der demolierte Töff, nachdem seinem 16-jährigen Fahrer der Vortritt genommen wurde.Bild: Schaffhauser Polizei

Weil ihm Vortritt genommen wurde: 16-jähriger Töfffahrer in Beringen SH verletzt

31.08.2026, 02:47

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Beringen SH bei einer Kollision mit einem Auto erheblich verletzt worden. Ein 72-jähriger Autofahrer hatte ihm den Vortritt genommen, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte.

Der 72-jährige Mann sei kurz nach 16.00 Uhr in die H13 in Richtung Schaffhausen eingebogen, schrieb die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung kurz vor Mitternacht. Dabei sei es zur Kollision mit dem 16-Jährigen gekommen, der auf der H13 unterwegs gewesen sei.

Der Jugendliche musste gemäss Polizei nach der Erstversorgung durch eine Ambulanz-Crew in ein Spital gebracht werden. An beiden Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Während der Unfallaufnahme war ein Teil der H13 für rund eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. (sda)

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