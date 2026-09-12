Polizeirapport

Töfffahrer verunfallt in Boulens VD tödlich

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am späten Freitagabend in Boulens VD von der Strasse abgekommen und gestürzt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Waadt am Samstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.45 Uhr auf der Kantonsstrasse zwischen Thierrens und Peyres-Possens. Anwohner fanden den Schweizer, der aus der Region stammte, am Strassenrand liegend. Trotz sofortiger Reanimationsversuche konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Die genaue Unfallursache sei noch unklar und Gegenstand der eingeleiteten Strafuntersuchung, teilte die Polizei weiter mit. Spezialisten der Verkehrseinheit übernahmen die Ermittlungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strasse gesperrt werden. (hkl/sda)