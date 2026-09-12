sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Töfffahrer verunfallt in Boulens VD tödlich

Polizeirapport

Töfffahrer verunfallt in Boulens VD tödlich

12.09.2026, 14:2512.09.2026, 14:25

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am späten Freitagabend in Boulens VD von der Strasse abgekommen und gestürzt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Waadt am Samstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.45 Uhr auf der Kantonsstrasse zwischen Thierrens und Peyres-Possens. Anwohner fanden den Schweizer, der aus der Region stammte, am Strassenrand liegend. Trotz sofortiger Reanimationsversuche konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Die genaue Unfallursache sei noch unklar und Gegenstand der eingeleiteten Strafuntersuchung, teilte die Polizei weiter mit. Spezialisten der Verkehrseinheit übernahmen die Ermittlungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strasse gesperrt werden. (hkl/sda)

Todesopfer nach Carunfall im Engadin identifiziert – alle über 70
Polizeirapport
Todesopfer nach Carunfall im Engadin identifiziert – alle über 70
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Technischer Defekt löst Brand in Tiefgarage in Büren BE aus – 36 Autos beschädigt
Zwei Männer in Zürich von Gruppe angegriffen und verletzt
Todesopfer nach Carunfall im Engadin identifiziert – alle über 70
Hund beisst 10-jähriges Mädchen in Bauch und Unterarm
90-Jähriger ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall in Lustmühle AR
19-Jähriger flieht in Erlach BE vor Polizeikontrolle
Autofahrer nach Unfall mit Überschlag in Tscheppach SO im Spital
Auto prallt in Zürich im Kreis 9 gegen Bus – zwei Verletzte