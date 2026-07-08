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Schweiz der Rekorde

Hier geht es einmal durch den wohl grössten Bergsturz der Welt

Rheinschlucht Ruinaulta Schweiz der Rekorde
Der Rhein frass sich während vieler Jahre seinen Weg durch die Schutthalde.Bild: Reto Fehr
Schweiz der Rekorde

Komm mit durch den wohl grössten Bergsturz der Welt

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Der Bergsturz von Blatten im Lötschental ist uns allen noch präsent. Doch in der Schweiz gab es vor vielen Jahren mal ein Ereignis, das 1000 Mal grösser war. Vermutlich war es der grösste Bergsturz, den die Welt je erlebt hat. Heute kannst du da durchwandern – und noch einen anderen (sehr speziellen) Rekord entdecken.
08.07.2026, 11:0708.07.2026, 11:15
Reto Fehr
Reto Fehr

Kennst du den Brunnen von Valendas im Bündner Safiental? Was sich unspektakulär anhört, ist der grösste Holzbrunnen Europas. 1760 wurde er gebaut, sein grösstes Becken misst 4,80 × 7,80 Meter bei einer Tiefe von 40 Zentimetern. Der Brunnen ist so gross, dass er auch mal als Theaterbühne dient. So wie bei meinem Besuch, als an acht Tagen – verteilt auf zwei Wochen – da mitten auf dem Brunnen beim Dorfplatz «Die Brunnenfrau zu Valendas» aufgeführt wurde.

Rheinschlucht Ruinaulta Schweiz der Rekorde
Der grösste Holzbrunnen Europas wird auch mal als Theaterbühne «missbraucht».Bild: Reto Fehr

Früher war es die einzige Wasserquelle im Dorf, heute ein Ort für eine willkommene Erfrischung. Und wenn du hier mit dem Postauto ankommst, ist es auch der Ort, wo du deine Wasserflasche für eine sehr spektakuläre Wanderung füllen kannst. Denn es geht ab hier durch das Gebiet des vermutlich grössten Bergsturzes der Welt.

Warum nur vermutlich? Nun, dieser ereignete sich vor rund 9500 Jahren. Alle Naturereignisse der Welt wurden in dieser Zeitspanne wohl noch nicht erfasst. Der Flimser Bergsturz aber ist belegt (er war so gross, dass man nicht mehr von einem Fels-, sondern eben einem Bergsturz spricht). Er ist mit Sicherheit der grösste der Schweiz. In Europa oder der Welt sind bisher keine grösseren bekannt.

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Nach der letzten Eiszeit krachten zwischen neun und zwölf Milliarden Kubikmeter Fels in die Tiefe. Gründe für das Ereignis gibt es verschiedene. Auslösende Faktoren dürften in erster Linie der Rückzug der Gletscher, die Erosion der Talsohlen sowie veränderte klimatische Bedingungen gewesen sein. Der Vorderrhein wurde zugeschüttet und staute sich kurz nach Ilanz zum riesigen Ilanzersee, der knapp 30 Kilometer lang wurde.

Über die Jahre frass sich das Wasser seinen Weg wieder frei, der grosse See verschwand und die Rheinschlucht (Ruinaulta ist die romanische Bezeichnung, «Ruinas» = Geröllhalde, Pfeiler und «aulta» = hoch) zwischen Ilanz und Reichenau entstand.

Schweiz der Rekorde
In Schweiz der Rekorde stellen wir Rekorde der Schweiz vor. Gerne Welt- und Europarekorde, vielleicht auch mal «nur» eine nationale Bestmarke. Vom reinsten Gold der Welt über den höchsten Wandergipfel Europas bis zur ersten umweltneutral betriebenen Luftseilbahn der Welt hat es für vieles Platz. Idealerweise sind diese Rekorde mit einem Outdoor-Erlebnis verknüpft.

Falls du auch solche Rekorde kennst, schreib mir an: reto.fehr@watson.ch

Auch ein Rekord in der Schweiz:

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Hier schreit seit über 600 Jahren jemand die Uhrzeit vom Turm

Überbleibsel des Bergsturzes sind unter anderem auch die bekannten Cauma- und Crestaseen. Beide werden unterirdisch durch die Schuttmassen des Bergsturzes gespeist.

Bergsturz Flims Ruinaulta Rheinschlucht Schweiz der Rekorde
Die Übersicht des Bergsturzgebietes. Die dicke, weisse Linie ist die Abbruchkante.Bild: flimserbergsturz.ch/R. Homberger, A.O.Pfiffner

Die Ereignisse nachvollziehen konnte man mit Messungen an der Oberfläche des Trümmerfeldes, anhand von Bohrungen und Fundstücken wie einem alten Eichenstrunk. Mit Letzterem konnte im Dezember 2024 das Datum des Bergsturzes noch genauer bestimmt werden.

Bergsturz Flims Ruinaulta Rheinschlucht Schweiz der Rekorde
Der Bergsturz in einer anderen Darstellung.Bild: flimserbergsturz.ch/A.O.Pfiffner

Heute kannst du durch den Bergsturz – also durch das, was im Verlauf der 9500 Jahre daraus geworden ist – wandern. Die Rheinschlucht gilt als Grand Canyon der Schweiz (der Creux du Van wird teilweise auch so bezeichnet). Bis zu 400 Meter tief grub der Fluss sich seinen Weg frei.

Rheinschlucht Ruinaulta Schweiz der Rekorde
Die Zivilisation wirkt hier weit weg.Bild: Reto Fehr

Und wenn du da unterwegs bist, hast du – bis auf die Bahnlinie – immer wieder das Gefühl, dass du weit weg von allem bist. Und mit dem Hintergrundwissen der Entstehung ist das alles noch viel imposanter.

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Von Valendas führt der Weg erst hinunter zum Bahnhof (du kannst natürlich auch direkt hier starten, wenn du nur die Schlucht sehen willst). Schon nach wenigen Metern entdeckst du die ersten eindrücklichen Felsformationen.

Rheinschlucht Ruinaulta Schweiz der Rekorde
Hier arbeitet die Erosion täglich weiter.Bild: Reto Fehr

Je nach Wasserstand kannst du bald auf eine lange Kiesbank und kurz direkt dem Fluss entlang wandern oder bei einem Picknick die Gegend geniessen. Beim Zufluss des Carrerabachs hat es dafür eine offizielle Feuerstelle.

Rheinschlucht Ruinaulta Schweiz der Rekorde
Eine herrliche Kiesbank in der Ruinaulta.Bild: Reto Fehr

Beachte, dass danach weite Teile Naturschutzgebiet sind, insbesondere für seltene Vögel. Am besten bleibst du – wie immer – auf den Wegen, um die Vögel nicht zu stören und befolgst die Hinweisschilder für spezielle Brutzeiten.

Auch sehr, sehr beeindruckend:

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Das ist der spektakulärste Ort der Schweiz (Widerspruch zwecklos)

Der Wanderweg führt danach – schön im kühlen Wald – im Hang über dem Fluss weiter talwärts. Du kommst so zu herrlichen Aussichtspunkten und weiteren Grillstellen.

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Der Blick von der Grillstelle bei Isla in die Schlucht.Bild: Reto Fehr

Kurz vor dem Bahnhof Versam (hier hat es auch ein Restaurant!) beeindrucken einmal mehr die Felsgebilde.

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Eine der vielen Grillstellen unterwegs.Bild: Reto Fehr

Es geht noch einige Meter direkt am Wasser weiter, bevor du die letzte Schlaufe des Flusses abkürzen kannst und über die Eisenbahnbrücke das Gewässer überquerst.

Rheinschlucht Ruinaulta Schweiz der Rekorde
Hier geht es hoch zur Eisenbahnbrücke.Bild: Reto Fehr

Jetzt folgt der schweisstreibende Aufstieg aus der Schlucht. Immerhin: Oben wartet die nächste Grillmöglichkeit mit herrlicher Aussicht ins Tal und auf die Strasse, welche sich auf der anderen Schluchtseite durch die Felsen windet.

Rheinschlucht Ruinaulta Schweiz der Rekorde
Wer erkennt die Strasse auf der gegenüberliegenden Talseite?Bild: Reto Fehr

Zum Abschluss kannst du dir ein Bad im Crestasee gönnen. Also unbedingt die Badehosen mitnehmen. Wie erwähnt, entstand auch dieser nur durch den Bergsturz. Heute unvorstellbar, so friedlich, wie der See da in den Wald eingebettet liegt. In 15 Minuten bist du ab hier bei der Bushaltestelle.

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Baden am Crestasee.Bild: Reto Fehr

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