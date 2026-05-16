recht sonnig11°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Guy Parmelin kritisiert die EU wegen neuer Zollregelung

Der Schweizer Bundespraesident Guy Parmelin bei einem Gespraech, anlaesslich des Swiss Media Forum vom Donnerstag, 7. Mai 2026 im KKL in Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bundespräsident Guy Parmelin äussert sich zu den neuen Zöllen der EU.Bild: keystone

«Nicht akzeptabel»: Guy Parmelin kritisiert die EU wegen neuer Zollregelung

16.05.2026, 18:4316.05.2026, 18:43

Bundespräsident Guy Parmelin ist unzufrieden mit den jüngst beschlossenen Stahlzöllen der Europäischen Union. In der «Samstagsrundschau» von Radio SRF bezeichnete der SVP-Bundesrat die verschärften Einfuhrregeln als «nicht akzeptabel».

Er habe die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem möglichen «Eigentor» gewarnt, sagte Parmelin in der Sendung. Weil die Schweiz stark in die Stah-Lieferketten eingebunden sei – beispielsweise bei der Raumfahrt – könnten die Stahlzölle ihm zufolge kontraproduktiv sein.

Die EU plant, ab dem 1. Juli neue Stahlschutzmassnahmen einzuführen. Diese sehen unter anderem etwa halb so viele zollfreie Einfuhrmengen vor wie bis anhin – auch für Schweizer Produzenten. Der Bundesrat und die EU-Kommission müssten im Rahmen der Welthandelsorganisation neue Quoten verhandeln.

Gluehender Stahl wird durch Maschinen gewalzt in der Produktionsstaette der Stahl Gerlafingen AG in Gerlafingen im Kanton Solothurn, Schweiz, fotografiert am Montag, 18. September 2023. Die Schweizer ...
Stahlexporte in die EU dürften für die Schweiz teurer werden.Bild: KEYSTONE

Weiter äusserte sich Parmelin zur neuen EU-Verordnung bezüglich der Arbeitslosengelder für Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco schätzt die dadurch entstehenden Mehrkosten für die Schweiz auf jährlich bis zu 900 Millionen Franken.

«Ich kann nur sagen, das hilft nicht», so der Bundespräsident. Er sei «überrascht», dass die EU somit gleich zwei «heikle Fragen» innert kurzer Zeit auf den Tisch bringe, während das Vertragspaket im Parlament verhandelt werde. Er verwies auf den sogenannten Modus vivendi, den die Schweiz und die EU im Zusammenhang mit dem Vertragspaket aushandelten. Darin wurde vereinbart, dass mögliche Probleme während den Verhandlungen im Schweizer Parlament vermieden werden sollten, um den Ratifizierungsprozess nicht zu stören.

Schweiz erwartet Reaktion von USA

Schwierig gestalten sich bekanntlich auch die Verhandlungen mit den USA über ein Handelsabkommen. Die mit den Urteilen des Supreme Courts zusammenhängende Unsicherheit helfe dabei nicht, sagte Parmelin zu Radio SRF.

Er erwarte nun eine Reaktion der USA auf die schriftlichen Anträge der Schweiz. Der Bundespräsident zeigte sich pragmatisch, betonte aber auch, dass die Schweiz letztlich nicht wisse, was seitens USA passieren könne. (sda)

Das wird dich auch interessieren:

Analyse
Ein Ja zur 10-Millionen-Initiative ist verführerisch – aber …
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
15 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
15
Ein Land hat besonders viele «Feinde»: Wer am ESC die wenigsten Punkte bekommt
Seit 1975 vergeben sich die teilnehmenden Länder gegenseitig Punkte am Eurovision Song Contest. Unsere interaktiven Grafiken zeigen, wem wir die meisten Punkte vergeben – und von wem wir unterstützt werden.
Zum ersten Mal seit 2019 hat die Schweiz den Einzug in den Final des Eurovision Song Contests verpasst. Veronica Fusaro zeigte im zweiten Halbfinal zwar eine mitreissende Performance, ihr Song «Alice» – eine dunkle und explosive Rockhymne – war aber zu wenig ESC-tauglich und so muss die 28-jährige Thunerin vorzeitig zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Aserbaidschan, Luxemburg, Armenien und Lettland die Heimreise antreten.
Zur Story