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Im Kanton St.Gallen startet eine breit angelegte Cannabis-Studie

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Im Rahmen einer Studie dürfen im Kanton St.Gallen während fünf Jahren 3300 Personen Cannabis legal kaufen dürfen.Bild: www.imago-images.de
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Im Kanton St.Gallen startet eine breit angelegte Cannabis-Studie

16.06.2026, 13:5716.06.2026, 13:57

Während fünf Jahren werden im Kanton St.Gallen rund 3300 Personen Cannabis legal kaufen können. Das ist Teil einer schweizweiten Studie zum Cannabiskonsum, die am Dienstag in St.Gallen vom Verein Swiss Cannabis Research vorgestellt wurde.

Die Studie wird in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich und dem KOF-Institut ETH Zürich durchgeführt, wie der Verein Swiss Cannabis Research aus Zürich in einer Mitteilung schrieb. Ziel dieser repräsentativen Studie sei es, fundierte Forschungsgrundlagen zum regulierten Cannabis-Freizeitkonsum in der Schweiz zu erarbeiten.

Folgen und Dynamiken der sich abzeichnenden Cannabis-Regulierung sollen untersucht werden, heisst es im Communiqué weiter. Zudem sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden kann. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab grünes Licht für das Projekt. Im Kanton Zürich läuft bereits eine ähnliche Studie. (sda)

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