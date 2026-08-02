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Feuerwerksverbote eingehalten – mehrere Kantone melden ruhigen 1. August

Das Feuerwerk anlaesslich des Nationalfeiertags auf dem Thunersee, fotografiert am Samstag, 1. August 2026 in Thun. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Nur an wenigen Orten in der Schweiz war am 1. August Feuerwerk erlaubt – etwa in Thun.Bild: keystone

Kaum Knallerei, wenige Einsätze – so ruhig verlief der 1. August

Für einmal verlief der 1. August praktisch ohne Knallerei: Die Einsatzkräfte aus mehreren Kantonen melden einen ruhigen Nationalfeiertag mit vergleichsweise wenig Einsätzen.
02.08.2026, 08:5802.08.2026, 09:29

«Die Bevölkerung hat sich soweit gut ans Feuer- und Feuerwerksverbot gehalten», bilanzierte auf Anfrage von Keystone-SDA Schutz&Rettung Zürich. Insgesamt sei es ein ruhiger Abend gewesen. Vier kleinere Brände mussten im Kanton Zürich gelöscht werden, darunter eine kleine Gruppe Bäume sowie eine brennende Hecke.

Im Kanton Aargau gab es in den vergangenen 48 Stunden lediglich 33 Meldungen wegen Feuerwerk, wie es bei der Kantonspolizei am Sonntag auf Anfrage hiess. Dabei sei aber nicht immer klar gewesen, ob auch wirklich etwas gezündet worden sei.

Dazu kamen 26 Meldungen wegen Feuer oder Grillieren. Meist seien es jedoch erlaubte Gasgrills gewesen, die einfach stark geraucht hätten. In der Stadt Aarau gab es keine einzige Meldung.

Die Polizei Basel-Landschaft rückte laut Mitteilung elf Mal wegen Meldungen im Zusammenhang mit dem Feuer- und Feuerwerksverbot aus. Dabei handelte es sich überwiegend um «Meldungen über Personen, die mit Holz oder Holzkohle grillieren wollten oder bereits ein entsprechendes Feuer entfacht hatten».

In einigen Fällen konnten die Patrouillen die betroffenen Personen rechtzeitig auf die geltenden Bestimmungen hinweisen, wie es weiter hiess. Abgesehen davon sei der Nationalfeiertag ruhig verlaufen. (hkl/sda)

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Bärner728
02.08.2026 09:07registriert Juni 2020
Die Trockenheit hat sonst nichts Positives, aber der gestrige Abend war wirklich sehr schön. Beste Werbung für die kommende Abstimmung zur Einschränkung von Feuerwerk.
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Fred_64
02.08.2026 09:05registriert Dezember 2021
Es war ein perfekter 1. August, ruhig und besinnlich.
So soll es in Zukunft immer sein!
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Cosmopolitikus
02.08.2026 09:32registriert August 2018
Was für ein genussvoller, schöner 1. August. Danke an alle, welche sich so vorbildlich verhalten haben.
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