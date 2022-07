Coronapandemie bremst die Verkleinerung des Gender-Gaps – das sind die Hintergründe

Aber auch Länder aus anderen Regionen sind in den Top 10 vertreten, so etwa Neuseeland auf Platz 4, Ruanda auf Rang 6, Nicaragaua auf Platz 7 und Namibia auf Platz 8.

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind vor allem die skandinavischen Länder bei der Gleichstellung ganz vorne mit dabei. So erreicht Island den Spitzenplatz mit einer Bewertung von 0.908 bereits zum 13. Mal in Folge. Auch Finnland (Platz 2), Norwegen (Platz 3) und Schweden (Platz 5) gehören zu den Spitzenreitern.

Von 146 untersuchten Ländern erreicht die Schweiz gemäss dem «Global Gender Gap Report 2022» des WEF mit einer Gesamtbewertung von 0.795 (auf einer Skala von 0 bis 1) den 13. Rang. Punkte gutgemacht hat sie gegenüber 2021 im Bereich der politischen Teilhabe, wo sie ebenfalls den 13. Platz im Ranking erreicht. Erhoben wird in dieser Kategorie unter anderem, wie das zahlenmässige Verhältnis zwischen Frauen und Männern im Parlament oder in Ministerien ist und wie lange die Akteure in ihrer Funktion tätig sind.

Gemäss einer Studie des Weltwirtschaftsforums WEF hat die Coronapandemie die Kluft zwischen den Geschlechtern vergrössert. Geht es im aktuellen Tempo weiter, dürfte die Welt erst in 132 Jahren komplett gleichberechtigt sein. In der Schweiz steht es um den Gender-Gap jedoch vergleichsweise gut.

Wieder nicht geknackt: Rekord-Jackpot bleibt bei 230 Millionen Euro

Bei der Ziehung zum Rekord-Jackpot von 230 Millionen Euro hatte niemand alle richtigen Zahlen getippt. Und so können alle weiter hoffen, denn am Freitag steht die nächste Ziehung an.

230 Millionen Euro. So hoch war der Euromillions-Jackpot noch nie. Und er bleibt so hoch, denn niemand hat am Dienstagabend auf die richtigen Glückszahlen und Sterne getippt. Diese waren: 14, 18, 24, 25, 50 und die Sterne 6 und 11 (ohne Gewähr). Versucht haben es viele: Laut Willy Mesmer von Swisslos wurden in der Deutschschweiz, im Tessin und dem Fürstentum Liechtenstein insgesamt mehr als 600'000 Scheine gespielt. Das sind rund 10 Prozent weniger als am letzten Freitag. Dienstags werde laut Mesmer aber allgemein weniger gespielt als an Freitagen.