Bedingte Freiheitsstrafe und Geldstrafe für Bendrit – Obergericht bestätigt Urteil

Beim zweiten Vorfall fuhr Bajra hinter einem Kollegen auf der Autobahn her. Dieser stand mehrfach vom Fahrersitz auf, um den Kopf aus dem Dachfenster zu strecken. Bajra stellte dabei absichtlich die Fernlichter ein, damit sein Sitznachbar gut filmen konnte und kommentierte die lebensgefährliche Aktion. Diesen Vorwurf anerkannte der Beschuldigte und sein Verteidiger.

Der Richter anerkannte bei der Urteilsbegründung am Montag zwar, dass die gefährlichen Aktionen nicht Bajras Idee waren. Er habe aber auch nichts getan, um diese zu entschärfen. «Mitgegangen, mitgehangen», befand der Richter.

Bendrit Bajra war so etwas wie der erste Schweizer Social-Media-Promi.

Bild: KEYSTONE

Krypto-Wunderkind zeigt SRF erneut an – wegen Medienmitteilung

Der umstrittene Jungunternehmer Dadvan Yousuf hatte mit einer Ehrverletzungsklage gegen das Schweizer Radio und Fernsehen SRF Erfolg. Nun hat er eine neue Strafanzeige eingereicht.

Für Dadvan Yousuf war es ein Sieg. Die Zürcher Staatsanwaltschaft verurteilte zwei Journalistinnen kürzlich wegen übler Nachrede. Sie hatten in einem SRF-Beitrag den als «Kryptowunderkind» bekannt gewordenen kurdischen Flüchtling in Zusammenhang mit Terrorismus und Betrug gebracht. Mit Verweis auf eine anonyme Quelle hatten sie berichtet, Yousuf hätte Krypto-Geld an Adressen geschickt, die auf schwarzen Listen stünden. Die Staatsanwaltschaft stufte den Bericht als ehrverletzend ein.