Bendrits Erbe: Diese 7 Comedians mischen die Schweizer Szene auf

Diese 8 Schweizer treten in die Fussstapfen von Bendrit und Co.

Um den Schweizer Comedian Bendrit Bajra ist es schon länger ruhig geworden. Nun erobert die Gen Z die Schweizer Comedy-Szene – zumindest auf TikTok.

Sabeth Vela Folge mir

Zimmi

Während Lehrerinnen und Lehrer ihr Geld damit verdienen, unsere Jugend zu unterrichten, verdient Dominic Zimmermann sein Geld damit, sich über diese lustig zu machen. Der Aargauer stellt Szenen aus dem Schulzimmer nach und unterhält damit über 150'000 Followerinnen und Follower auf TikTok.

Flavio Leu

Wer viel und oft genervt ist, ist auf der TikTok-Page von Flavio Leu richtig. Der Zürcher kann sich nämlich über alles und jeden auslassen. Ob über den ÖV, Alkohol oder den Klassiker: Mütter, Flavio hat zu allem eine Meinung. Und diese teilt er gerne und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dabei scheint der 24-Jährige genau das zu sagen, was viele denken, denn seine Videos holen Tausende von Views.

Wemmse

Unter dem Username Jucktdochkeine unterhält Emma auf TikTok über 30'000 Followerinnen und Follower mit Rants und Storys auf Schweizerdeutsch. Doch nicht nur hierzulande hat die 19-Jährige grossen Erfolg. Ihren zweiten Kanal Wemmse führt sie auf Englisch und erreicht damit zehnmal so viele Menschen wie mit Mundart.

Maelo Romani

Ebenfalls grossen internationalen Erfolg hat Maelo Romani. Der Schweizer spricht in seinen Videos nämlich Hochdeutsch und erreicht so über eine Million Menschen auf TikTok. Maelo zeigt sich dabei entweder hinter der Konsole, hinter dem Mikrofon im Radio oder mit verschiedenen Verkleidungen in Sketches.

Sebiron

Mit Sketches hat sich auch Sebi aka Sebiron einen Namen in der Schweizer TikTok-Szene gemacht. Dabei bedient er sich gerne mal an überspitzen Schweizer-Klischees. Abgerundet werden seine Videos mit übertriebenen und schlecht aufgesetzten Perücken.

Ericwdrae

Mit schlechten Perücken kennt sich auch Eric von Ericwdrae aus. Der Comedian schlüpft für seine Sketches in die verschiedensten Rollen und konnte sich damit auf TikTok eine Followerschaft von knapp 110'000 aufbauen. Besonders beliebt ist dabei sein Alter Ego Bresha, die er mit Assi-Slang und brauner Langhaarperücke darstellt.

T_Ronmino

Zusammen mit Eric ist auch oft der Creator T_Ronmino zu sehen. Der Comedian bedient sich ebenfalls gerne an übertriebenen Schweizer-Klischees und auch er – wer hätte es gedacht – mag Perücken! Mit seinen Sketches unterhält T_Ronmino auf TikTok fast 170'000 Followerinnen und Follower.

Aditotoro

Adrian Vogt ist momentan wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Schweizer Influencer. Der Basler hat bereits im Jahr 2015 seinen YouTube-Kanal gestartet und unterhält nun auf TikTok über zwei Millionen Menschen. Auch er produziert seinen Content vorwiegend auf Hochdeutsch und hat somit auch in Deutschland eine anschauliche Fan-Base. Zudem hat Adi als Einziger aus dieser Liste eine eigene Wikipedia-Seite, viel erfolgreicher kann man also nicht werden.

Mehr Videos aus der TikTok-Welt

Ist er der neue Neymar? Zweijähriger Kicker begeistert TikTok Video: watson/Fabian Welsch

Kennst du Jeremy Fragrance? Dieser Parfum-Influencer mischt die Szene auf Video: watson/sabeth vela