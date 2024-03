Brand zerstört ehemaliges Bauernhaus in Lüterswil SO

Im Einsatz standen mehreren Patrouillen der Kantonspolizei, der Rettungsdienst, die Regiofeuerwehr Oberer Bucheggberg, die Feuerwehr Grenchen, die Feuerwehr Büren an der Aare BE. Auch die Solothurner Staatsanwaltschaft, die Gebäudeversicherung sowie das Amt für Umwelt und ein Gemeindevertreter waren vor Ort. (saw/sda)

Ein Brand hat ein ehemaliges Bauernhaus am Montagmorgen in Lüterswil SO zerstört. Die Bewohner konnten das als Wohnhaus genutzte Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Polizei klärt die Brandursache ab.

Auch Liverpool an BVB-Star dran +++ Arsenal will wohl Newcastles Isak

Zwei Männer überfallen Tankstellenshop in Langnau am Albis

Zwei Männer haben am Sonntagabend in Langnau am Albis einen Tankstellenshop überfallen. Sie hatten eine Angestellte gegen 21.45 Uhr mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken flohen die Unbekannten daraufhin, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte. (rbu/sda)