Daniel Jositsch vor seiner Pressekonferenz am Donnerstag. Bild: keystone

«Wir sind eine breite Partei»: Die Reaktionen aus der SP zum Austritt von Jositsch

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Der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch hat entschieden, aus der SP auszutreten. Dies erklärte der 61-Jährige an einer Medienkonferenz am Donnerstag. Erste SP-Exponentinnen haben sich bereits dazu geäussert – eine Übersicht.

SP Kanton Zürich

Die Kantonalpartei, zu welcher Jositsch selber gehörte, schreibt, man nehme den Austritt «mit Bedauern» zur Kenntnis. «Wir danken Daniel Jositsch für sein langjähriges Engagement für die SP und für seine Arbeit als Zürcher National- und Ständerat», sagt Jean-Daniel Strub, Co-Präsident der SP Kanton Zürich.

Jean-Daniel Strub, Co-Präsident der SP Kanton Zürich. Bild: keystone

Weiter stellte die Kantonalpartei klar, dass man noch nicht wisse, mit welcher Kandidatur man zu den Ständeratswahlen 2027 antreten werde. Dieser Entscheid werde erst am 22. Mai fallen. «Wir wollen den Zürcher Ständeratssitz mit einer sozialdemokratischen Kandidatur verteidigen», so Co-Präsidentin Michèle Dünki-Bättig.

Die Delegierten der Zürcher SP hatten vergangene Woche mit 109 zu 94 Stimmen entschieden, den 61-jährigen Jositsch nicht mehr für die Ständeratswahlen aufzustellen. Im Vorfeld hatte Nationalrätin Jacqueline Badran eine Kandidatur angedeutet.

Cédric Wermuth, SP-Co-Präsident

Der Co-Parteipräsident der Genossen hält sich kurz. Er sagt gegenüber watson:

«Wir nehmen das zur Kenntnis und bedanken uns bei Daniel Jositsch für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren.»

Cédric Wermuth bedankt sich bei Daniel Jositsch. Bild: keystone

Mattea Meyer, SP-Co-Präsidentin

Deutlichere Worte als ihr Präsidiumskollege findet Mattea Meyer. Die Co-Chefin der SP sagt gegenüber «20 Minuten» zwar ebenfalls, man nehme es zur Kenntnis und danke Jositsch für die Zusammenarbeit. Gleichzeitig widerspricht sie aber auch seiner Darstellung, sozialliberalere Meinungen würden in der SP nicht toleriert.

«Wir sind eine breite Partei, in der von Eva Herzog bis Tamara Funiciello viele Positionen Platz haben», sagt Meyer. «Was uns eint, sind unsere gemeinsamen Werte und die Freude an der Debatte.»

Mattea Meyer sieht bei der SP diverse Positionen vertreten. Bild: keystone

Samira Marti, SP-Co-Fraktionschefin

Auch Samira Marti, Co-Fraktionschefin der SP, hat sich zum Fall geäussert. Sie nehme den Entscheid, die Partei und die Fraktion zu verlassen, so zur Kenntnis, sagt sie gegenüber «20 Minuten».

Samira Marti, Co-Fraktionschefin der SP. Bild: keystone

Zudem danke sie ihm für sein Engagement in der SP-Fraktion in den letzten Jahren. Gleichzeitig sagt Marti aber auch: «Reisende sollte man ziehen lassen.» Mehr habe sie dazu nicht zu sagen.

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(dab, mit Material von Keystone-SDA)