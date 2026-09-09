wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Schweiz
SP

Mattea Meyer gibt Daniel Jositsch einen Korb

Haben sich nichts mehr zu sagen: SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer und der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch.
Daniel Jositsch wäre gerne in den Podcast der SP-Parteispitze «Meyer:Wermuth» eingeladen worden. Meyer hat aber gerade andere Prioritäten.Bild: Keystone/Bruno Kissling

Mattea Meyer gibt Daniel Jositsch einen Korb

Daniel Jositsch bat um eine Einladung in den Podcast der SP-Spitze – doch Mattea Meyer lässt ihn abblitzen. Der Kampf gegen die Neutralitätsinitiative habe Priorität.
09.09.2026, 05:24
Céline Zahno / ch media

Seit seinem Austritt aus der SP war Ständerat Daniel Jositsch in diversen Podcast-Formaten zu hören – auffällig oft in solchen aus dem rechten Spektrum. Wenn er Zeit habe und Auskunft geben könne, dann nehme er Interviewanfragen an, sagte er im Gespräch mit «Schweiz heute». Er würde auch der WOZ ein Interview geben – oder im Podcast «Meyer:Wermuth» der SP-Co-Präsidenten Mattea Meyer und Cédric Wermuth auftreten. Ob das als Bitte um eine Einladung zu verstehen sei? «Ja, selbstverständlich», sagte Jositsch.

Dazu kommt es nun allerdings nicht. «Wir freuen uns natürlich immer über Interesse an unserem Podcast und nehmen den Wunsch von Herrn Jositsch zur Kenntnis, auch in diesem Format auftreten zu können», teilt Mattea Meyer auf Anfrage mit. Priorität habe allerdings «die Ablehnung der Pro-Putin-Initiative im September».

Gemeint ist die Neutralitätsinitiative, die Jositsch unterstützt. Sie wolle die Sanktionen gegen Russland aufheben und «neue Geschäftsmöglichkeiten mit Putin und Co. schaffen», sagt Meyer. Gerade in Zeiten von Putin und Trump müsse die Schweiz auf der Seite des Völkerrechts und der Demokratie stehen.

Eine grosse Versöhnung wäre der Podcast-Auftritt wohl kaum geworden – zu besprechen gäbe es zwischen Meyer, Wermuth und Jositsch aber einiges. Jositsch trat am 4. Juni aus der SP aus, nachdem ihn die Zürcher Partei für die Ständeratswahlen 2027 nicht mehr nominieren wollte. Seither beschrieb er die SP-Leitung als «jusofiziert». (schweizheute.ch)

Mehr zum Thema:

Wie der rechte Flügel der SP nach Jositschs Rückzug ums Überleben ringt
Wie der rechte Flügel der SP nach Jositschs Rückzug ums Überleben ringt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Protest gegen Atommüll-Tiefenlager und neue AKW-Pläne
1 / 12
Protest gegen Atommüll-Tiefenlager und neue AKW-Pläne

Es ist das schwierigste Bauprojekt der Schweizer Geschichte: Hochradioaktiver Abfall aus den Kernkraftwerken soll für eine Million Jahre sicher vergraben werden. Doch während die Befürworter das geplante Atommüll-Tiefenlager als wissenschaftlichen Meilenstein feiern, formiert sich Widerstand.
quelle: keystone / michael buholzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum geht es bei der Neutralitätsinitiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Im Schweizer Luftverkehr waren 2025 mehr Passagiere als vor Corona unterwegs
Der Schweizer Luftverkehr hat 2025 bei den Passagierzahlen erstmals das Niveau vor der Corona-Pandemie übertroffen. Gleichzeitig nahmen die CO2-Emissionen wieder zu, während deutlich weniger Unfälle und schwere Vorfälle registriert wurden.
Zur Story