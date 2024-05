Bild: improem/sara kurig

Die Schweiz ist Improtheater-Europameister

Alina Kilongan

Die Schweiz hat es geschafft! Das grösste Improvisationstheater im deutschen Sprachraum, anundpfirsich aus Zürich, hat an der Impro-EM den Titel geholt. Ist das vielleicht sogar ein gutes Omen für unsere Fussball-Nati?

Das Trio von anundpfirsich – Romeo Meyer, Simone Schwegler und Björn Bongaards – konnte am vergangenen Sonntag ihren Jubel kaum zurückhalten. In einem spektakulären Finale im WERK7 Theater in München gewann das Impro-Trio mit 4:2 gegen Rumänien. Simone freut sich riesig: «Wir haben gross geträumt, und der Traum ist wahr geworden.»

Im Halbfinale am Tag zuvor hatte die Schweiz klar mit 7:3 gegen Griechenland gewonnen. Die Stimmung auf und hinter der Bühne sei sehr freundschaftlich gewesen: «Es ist einfach grossartig, es war ein sehr tolles Spiel mit oder gegen Griechenland», meinte Simone dazu.

Bereits im Qualifying vor etwa einem Monat waren die drei guten Mutes. Nun konnte das Trio am Sonntag von ihrem Know-how, ihren Improvisations-Skills und dem begeisterten Publikum profitieren und den Titel in die Schweiz holen. Deuten wir das mal als gutes Zeichen für unsere Fussball-Nati im kommenden Juni.

Und so sieht Improtheater an der Europameisterschaft aus:

Video: watson/Alina Kilongan

Über die Impro-Em

Die Improvisationstheater-Europameisterschaft ist Teil des Kunst- und Kulturprogramms der UEFA EURO 2024 in Deutschland. In den letzten Wochen hat sich die Schweiz gegen 51 Schauspieler:innen durchgesetzt und ihre Improvisation unter Beweis gestellt. Das Improvisationstheater anundpfirsich selbst gibt es seit 2005. Seither ist das Theater enorm gewachsen und ist mittlerweile fester Bestandteil der Schweizer Kulturszene.