Im fast königlichen Saal im Falken Wiedikon wird auch dieses Jahr wieder um den grössten Pokal der Schweiz gejasst. Bild: watson

Gewinne beim watson-Jassturnier den GRÖSSTEN Pokal – dieses Jahr mit unerwarteter Neuerung

Nach den grossen Erfolgen der letzten Ausgaben wird dein Herbst-Lieblingsevent auch 2026 wieder durchgeführt: Am 16. Oktober 2026 findet das vierte watson-Jassturnier in der Geschichte der Menschheit statt! Wieder geht es beim Schieber um nicht weniger als den GRÖSSTEN Pokal der Schweiz. Und es gibt eine nicht für möglich gehaltene Neuerung.

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Im letzten Jahr schlugen die Männer zurück. Nach der vernichtenden Niederlage 2024 (reines Frauenpodest), belegten die Männer 2025 die vordersten Plätze. Das soll 2026 wieder anders werden.

Sieger Johannes holt Schwung, um den Pokal gen Himmel zu stossen. Bild: watson

Der Pokal verbrachte ein schönes Jahr bei Johannes . Aber jetzt zieht er wieder um. Denn am 16. Oktober 2026 ist High Noon in der Jasswelt.

🏆Hall of Fame🏆 2025: Johannes G. (3014 Punkte)

2024: Tara W. (3165)

2017: Jeanne G. (2931)

Wer das Turnier kennt, Zeitplan und Einteilungen bleiben gleich. Aber – ich wage es kaum zu sagen – es gibt eine lange bemängelte Anpassung und fast das erste Mal in meinem Jassorganisator/Moderator-Leben halte ich ein versprechen: Es wird Jassteppiche geben. Wunderschöne sogar.

Das alles solltest du nicht verpassen. Denn jetzt hast du die Möglichkeit, einen der unfassbar beliebten Plätze zu ergattern. Aber sei gewarnt: Johannes wird wieder mit am Start sein und den riesigen Pott verteidigen wollen – und er wirkt trainierter denn je.

So dramatisch lief es im letzten Jahr: Das watson-Jassturnier bot grossartigen Sport – aber unsere Chefredaktion😱🙈

Der Pokal

Stolze 109 Zentimeter materialisierter Ruhm und Ehre suchen jetzt eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer. Zumindest für ein Jahr. Denn der Pokal ist ein Wanderpokal. Viele Jahre fristete er ein unwürdiges Darben im watson-Keller. Angeblich wurde er dabei sogar gequält, als Mini-Pingpong-Spieler an ihm ihren Frust ausliessen.

Dabei erhitzt das Unding seit Jahren die Gemüter – in beide Richtungen. Man kann sagen, er wurde sowas wie der Klaus-Zaugg des Schweizer Jasssports: Man liebt ihn oder hasst ihn. Aber niemand lässt ihn kalt:

«Der Pokal sorgte für beispielslose Euphorie.» Johannes, Sieger 2025 über den Moment, als seine ganze Familie den Pokal erblickte.

«Wenn ich das Ding nach Hause bringe, reicht meine Frau die Scheidung ein.» Rolf, Fast-Sieger 2025.

«Jemand meinte, der würde noch eine schöne Lampe abgeben.» Tara, watson-Jassturnier-Siegerin 2024

«Geil, ein iPad gewonnen, aber was soll ich mit dem riesigen Pokal?» Jeanne, erste watson-Jassturnier-Siegerin im Jahr 2017 (damals war der Pokal noch kleiner)

Dank den (vielleicht einzigen) handwerklich talentierten watson-Mitarbeitern wurde das Ungetüm auf jeden Fall wieder aufgemöbelt und stilvoll im Tram fotografiert:

Mathias Seger hat den Beliebteren, Sergio den Grösseren (Pokal). Und unseren kannst du gewinnen. Bild: Reto Fehr

Während der letzten zwölf Monate verschönerte der Pokal Johannes' Zuhause, jetzt sucht er ein neues Zuhause. Und wer will nicht mal angeben können, er oder sie besitze den grössten Pokal der Welt. Eben.

Einmal im Leben so durch die Stadt stolzieren: Ungefähr so kann der watson-Jassturnier-Sieger dann auf den Heimweg. Video: watson

Wie du zu dem Riesending kommst? Wir sagen mal so: Glück gehört sicherlich mit dazu. Und anmelden musst du dich natürlich. Also los!

Organisation und Ort

Was: Schieber-Jassturnier für maximal 100 Personen inklusive Nachtessen. Es gibt nur beides oder nichts. Weil jeder weiss: Jassen kann man nur gestärkt.

Wer: Alle, die Lust haben und im Jassen keine blutigen Anfänger sind. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt. Es gilt: First come, first served. Beachte, dass die letzte Jassrunde wohl erst gegen 23 Uhr fertig sein wird. Vorher abschleichen geht nicht! Das hat Verachtung und eine lebenslange Sperre zur Folge.

Wann: 16. Oktober 2026.

Wo: Gasthof Falken, Birmensdorferstrasse 150, 8003 Zürich.

Wie: Die Platzzahl ist auf 100 beschränkt. Die Anmeldung gilt als fix, wenn bezahlt und die Teilnahmebestätigung erhalten hast. Neu musst du die Anmeldung mit dem Link unten ausfüllen und die 50 Franken Teilnahmegebühr direkt bezahlen.

Jassturnier im Gasthof Falken Der Gasthof Falken in Wiedikon ist der Austragungsort des dritten watson-Jassturniers. Das Nachtessen und das Turnier finden im grossen Saal im ersten Stock statt. Du wirst es finden.

Regeln

Gespielt wird ein Schieber mit Deutschschweizer Karten.

Die Partner werden für jedes Spiel neu zugelost.

Es werden vier Spiele mit je acht Runden ausgetragen.

Sechs Trumpfarten: Rose, Eichel, Schelle, Schilte, Obeabe, Uneufe.

Der Jasspartner schaut die Karten erst an, wenn geschoben oder angesagt wurde

Runden müssen fertig gespielt werden. Es gibt kein «Gstoche, Bock!» etc.

Zu Beginn gilt: «Höher gibt, Ass befiehlt.»

Alle Trumpfarten zählen einfach.

Weise und Stöck gelten nicht.

Ein «Match» gibt 50 Extrapunkte.

Ohne Essen keine Teilnahme.

Essen

Das Essen ist inklusive. Nur ans Jassturnier zu kommen, geht nicht. Es stehen zwei Menüs zur Auswahl:

Fleischesser:

– kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing

– Penne mit Rinds-Bolognese (Ghackets)

– kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing – Penne mit Rinds-Bolognese (Ghackets) Vegetarier:

– kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing

– Penne mit Tomaten-Gemüse-Sauce und schwarzen Oliven​

Bei der Anmeldung musst du angeben, welches Menü du haben möchtest, damit wir das mit dem Restaurant ungefähr planen können.

Darum machen wir ein Jassturnier: 15 Gründe, weshalb JEDER jassen können muss

Ungefährer Zeitplan

Bei der Austragung 2025 hätten für die Runden jeweils auch 50 Minuten gereicht. Gut möglich also, dass der Zeitplan sich ab 19 Uhr nach vorne verschiebt. Wird am Abend nach jeder Runde angegeben.

ab 17 Uhr: Eintreffen im Gasthof Falken

17.45 Uhr: Plätze einnehmen

18 Uhr: Essen

spätestens 19 Uhr: Start 1. Runde

spätestens 20 Uhr: Start 2. Runde

spätestens 21 Uhr: Start 3. Runde

spätestens 22 Uhr: Start 4. Runde

spätestens 23 Uhr: Siegerehrung

Auf das hast du schon lange gewartet: Welche Jasskarte bist du? Hier findest du es endlich heraus!

Anmeldegebühr

Die Teilnahme kostet 50 Franken. Das Geld wird in das Essen und in die Preise investiert. Getränke sind nicht inbegriffen.

Die Anmeldegebühr wird neu direkt bei der Anmeldung bezahlt.



Hier deinen Platz sichern!

Am Abend Bezahlung der Getränke in bar oder per Karte.

Preise

Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Geschenk. Zudem gibt es Preise für die Bestklassierten.

Unsere stellvertretende Chefredaktorin Seline stellt sich wieder der Jasskonkurrenz und zählt dieses Mal hoffentlich viele Punkte. Bild: watson

1. Rang

Zu gewinnen gibt es nicht weniger als den grössten Pokal der Schweiz. Den riesigen Wanderpokal haben wir bei trophies.ch besorgt. Diese bieten schweizweit die grösste Auswahl an Pokalen und Medaillen für Sport- und Ehrenpreise. Du hast einen noch grösseren Pokal in der Schweiz gefunden? Gib Bescheid, dann müssten wir da aufbessern;-)

Das ist er, der grösste Pokal der Schweiz mit sagenhaften 109 Zentimetern Höhe. bild: trophies.ch

2. bis 10. Rang

Wir wollen nicht zu viel versprechen, aber es gibt einen kleinen Gabentempel.

Anmeldeformular

Dieses Jahr läuft die Anmeldung direkt über Ticketcorner, das vereinfacht für uns vieles und du hast auch unmittelbar die Bestätigung, dass du dabei bist.

Hier jetzt anmelden.

Wichtig: Du bist nach der Anmeldung doch verhindert. Melde dich baldmöglichst bei marketing@watson.ch, dann finden wir hoffentlich einen Weg, um deinen Startplatz weiterzugeben.

Der grösste Pokal

Du kannst einen noch grösseren Pokal besorgen? Dann schreib an watson-Jasschef reto.fehr@watson.ch und vielleicht wird beim dritten Jassturnier eine noch grössere Trophäe vergeben. 109 Zentimeter misst unser Siegerpokal für das Jassturnier. Ist er damit wirklich der grösste der Schweiz? Ja – zumindest wenn man sich aus dem aktuellen Angebot aller grossen Pokalanbieter bedient.und vielleicht wird beim dritten Jassturnier eine noch grössere Trophäe vergeben.