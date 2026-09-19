Gewinne beim watson-Jassturnier den GRÖSSTEN Pokal – dieses Jahr mit unerwarteter Neuerung
Im letzten Jahr schlugen die Männer zurück. Nach der vernichtenden Niederlage 2024 (reines Frauenpodest), belegten die Männer 2025 die vordersten Plätze. Das soll 2026 wieder anders werden.
Der Pokal verbrachte ein schönes Jahr bei Johannes . Aber jetzt zieht er wieder um. Denn am 16. Oktober 2026 ist High Noon in der Jasswelt.
2024: Tara W. (3165)
2017: Jeanne G. (2931)
Wer das Turnier kennt, Zeitplan und Einteilungen bleiben gleich. Aber – ich wage es kaum zu sagen – es gibt eine lange bemängelte Anpassung und fast das erste Mal in meinem Jassorganisator/Moderator-Leben halte ich ein versprechen: Es wird Jassteppiche geben. Wunderschöne sogar.
Das alles solltest du nicht verpassen. Denn jetzt hast du die Möglichkeit, einen der unfassbar beliebten Plätze zu ergattern. Aber sei gewarnt: Johannes wird wieder mit am Start sein und den riesigen Pott verteidigen wollen – und er wirkt trainierter denn je.
Der Pokal
Stolze 109 Zentimeter materialisierter Ruhm und Ehre suchen jetzt eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer. Zumindest für ein Jahr. Denn der Pokal ist ein Wanderpokal. Viele Jahre fristete er ein unwürdiges Darben im watson-Keller. Angeblich wurde er dabei sogar gequält, als Mini-Pingpong-Spieler an ihm ihren Frust ausliessen.
Dabei erhitzt das Unding seit Jahren die Gemüter – in beide Richtungen. Man kann sagen, er wurde sowas wie der Klaus-Zaugg des Schweizer Jasssports: Man liebt ihn oder hasst ihn. Aber niemand lässt ihn kalt:
Dank den (vielleicht einzigen) handwerklich talentierten watson-Mitarbeitern wurde das Ungetüm auf jeden Fall wieder aufgemöbelt und stilvoll im Tram fotografiert:
Während der letzten zwölf Monate verschönerte der Pokal Johannes' Zuhause, jetzt sucht er ein neues Zuhause. Und wer will nicht mal angeben können, er oder sie besitze den grössten Pokal der Welt. Eben.
Einmal im Leben so durch die Stadt stolzieren:
Wie du zu dem Riesending kommst? Wir sagen mal so: Glück gehört sicherlich mit dazu. Und anmelden musst du dich natürlich. Also los!
Organisation und Ort
Was: Schieber-Jassturnier für maximal 100 Personen inklusive Nachtessen. Es gibt nur beides oder nichts. Weil jeder weiss: Jassen kann man nur gestärkt.
Wer: Alle, die Lust haben und im Jassen keine blutigen Anfänger sind. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt. Es gilt: First come, first served. Beachte, dass die letzte Jassrunde wohl erst gegen 23 Uhr fertig sein wird. Vorher abschleichen geht nicht! Das hat Verachtung und eine lebenslange Sperre zur Folge.
Wann: 16. Oktober 2026.
Wo: Gasthof Falken, Birmensdorferstrasse 150, 8003 Zürich.
Wie: Die Platzzahl ist auf 100 beschränkt. Die Anmeldung gilt als fix, wenn bezahlt und die Teilnahmebestätigung erhalten hast. Neu musst du die Anmeldung mit dem Link unten ausfüllen und die 50 Franken Teilnahmegebühr direkt bezahlen.
Regeln
- Gespielt wird ein Schieber mit Deutschschweizer Karten.
- Die Partner werden für jedes Spiel neu zugelost.
- Es werden vier Spiele mit je acht Runden ausgetragen.
- Sechs Trumpfarten: Rose, Eichel, Schelle, Schilte, Obeabe, Uneufe.
- Der Jasspartner schaut die Karten erst an, wenn geschoben oder angesagt wurde
- Runden müssen fertig gespielt werden. Es gibt kein «Gstoche, Bock!» etc.
- Zu Beginn gilt: «Höher gibt, Ass befiehlt.»
- Alle Trumpfarten zählen einfach.
- Weise und Stöck gelten nicht.
- Ein «Match» gibt 50 Extrapunkte.
- Ohne Essen keine Teilnahme.
Essen
Das Essen ist inklusive. Nur ans Jassturnier zu kommen, geht nicht. Es stehen zwei Menüs zur Auswahl:
- Fleischesser:
– kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing
– Penne mit Rinds-Bolognese (Ghackets)
- Vegetarier:
– kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing
– Penne mit Tomaten-Gemüse-Sauce und schwarzen Oliven
Bei der Anmeldung musst du angeben, welches Menü du haben möchtest, damit wir das mit dem Restaurant ungefähr planen können.
Ungefährer Zeitplan
Bei der Austragung 2025 hätten für die Runden jeweils auch 50 Minuten gereicht. Gut möglich also, dass der Zeitplan sich ab 19 Uhr nach vorne verschiebt. Wird am Abend nach jeder Runde angegeben.
- ab 17 Uhr: Eintreffen im Gasthof Falken
- 17.45 Uhr: Plätze einnehmen
- 18 Uhr: Essen
- spätestens 19 Uhr: Start 1. Runde
- spätestens 20 Uhr: Start 2. Runde
- spätestens 21 Uhr: Start 3. Runde
- spätestens 22 Uhr: Start 4. Runde
- spätestens 23 Uhr: Siegerehrung
Anmeldegebühr
Die Teilnahme kostet 50 Franken. Das Geld wird in das Essen und in die Preise investiert. Getränke sind nicht inbegriffen.
Die Anmeldegebühr wird neu direkt bei der Anmeldung bezahlt.
Am Abend Bezahlung der Getränke in bar oder per Karte.
Preise
Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Geschenk. Zudem gibt es Preise für die Bestklassierten.
1. Rang
Zu gewinnen gibt es nicht weniger als den grössten Pokal der Schweiz. Den riesigen Wanderpokal haben wir bei trophies.ch besorgt. Diese bieten schweizweit die grösste Auswahl an Pokalen und Medaillen für Sport- und Ehrenpreise. Du hast einen noch grösseren Pokal in der Schweiz gefunden? Gib Bescheid, dann müssten wir da aufbessern;-)
2. bis 10. Rang
Wir wollen nicht zu viel versprechen, aber es gibt einen kleinen Gabentempel.
Anmeldeformular
Dieses Jahr läuft die Anmeldung direkt über Ticketcorner, das vereinfacht für uns vieles und du hast auch unmittelbar die Bestätigung, dass du dabei bist.
Wichtig: Du bist nach der Anmeldung doch verhindert. Melde dich baldmöglichst bei marketing@watson.ch, dann finden wir hoffentlich einen Weg, um deinen Startplatz weiterzugeben.
Du kannst einen noch grösseren Pokal besorgen? Dann schreib an watson-Jasschef reto.fehr@watson.ch und vielleicht wird beim dritten Jassturnier eine noch grössere Trophäe vergeben.