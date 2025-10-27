trüb und nass
Die Highlights vom watson-Jassturnier 2025 in der Schweiz

watson Jassturnier 2025
Konzentriert: die Jasser im heiligen Jasstempel des Falken in Wiedikon.Bild: watson

Das watson-Jassturnier bot grossartigen Sport – aber unsere Chefredaktion😱🙈

Die Männer schlagen zurück! Am 3. watson-Jassturnier tilgen sie die Schmach des letzten Jahres und belegen alle vordersten Plätze. Weniger gut läuft es der watson-Crew.
27.10.2025, 16:5927.10.2025, 17:33
Reto Fehr
Reto Fehr

Zum dritten Mal messen sich die (vermutlich besten) Jasser der watson-Community am alljährlichen Jassturnier. Es ging erneut um nichts weniger als den grössten Pokal der Schweiz. Das Ungetüm wurde von Vorjahressiegerin Tara regelkonform zurückgebracht und zog erneut alle Blicke auf sich.

Allerdings reichte dem einen oder anderen der reine Anblick. So meinte der Führende vor der letzten Runde augenzwinkernd: «Wenn ich das Ding nach Hause bringe, reicht meine Frau die Scheidung ein.»

watson Jassturnier 2025
Der grösste Pokal der Schweiz ist so gross, er kann nicht in einem Stück fotografiert werden.Bild: watson

96 Jasserinnen und Jasser boten im edlen Zunftsaal des Falken in Wiedikon Kartenkunst auf höchstem Niveau. Vor allem die Männer schienen motiviert zu sein. Im letzten Jahr gab es einen Frauen-Sweep. Dieses Mal hatten die Männer das Turnier im Griff.

Grossartiger Sieger: Johannes. Der Mann vom Alternativen Jassklub Zürich lag nach der ersten Runde auf dem geteilten Rang 4, fiel dann aus den Top 10, kämpfte sich in Runde 3 auf den dritten Rang zurück und profitierte schliesslich von Abschiffern der bis dahin Führenden.

🏆Hall of Fame🏆
2025: Johannes G. (3014 Punkte)
2024: Tara W. (3165)
2017: Jeanne G. (2931)

Fast noch beeindruckender war sein Siegerinterview. Da würde selbst Granit Xhaka staunen, wie unser Johannes sich bei allen zu bedanken wusste, bevor er seine Taktik verriet: «Immer solid bleiben, immer angriffig jassen. Auch mal etwas probieren.» Seit Kindesbeinen sei er von seinen Grosseltern und Eltern mit dem Jassen sozialisiert worden und profitiere heute davon, dass auch seine Frau gerne jasse.

Video: watson/seline meier, kilian marti, lucas zollinger

«Der Pokal sorgte für beispiellose Euphorie»

Apropos Johannes' Frau: Diese denkt auch neben dem Jassteppich mit und war zum Glück mit dem Auto gekommen. Denn Johannes hätte sonst den grössten Pokal der Schweiz auf der Vespa heimfahren müssen. Ein definitiver Standort für das Objekt der Begierde werde noch gesucht, aber Johannes verspricht: «Er wird das Jahr durch einen honorablen Platz im nun geplanten Trophäenraum finden.»

watson Jassturnier 2025
Stolzer Sieger: Johannes mit dem Pokal.Bild: watson

Mitreden werden hierbei wohl auch seine Kinder: «Der Pokal sorgte in der Nachwuchsabteilung am Morgen für beispiellose Euphorie, als die Kinder aufgestanden und fast durchgedreht sind ab dem Teil.»

Zum Glück ist Johannes nicht nur ein guter Jasser, sondern auch stark genug, um den Pokal mit Schwung ...

watson Jassturnier 2025 Sieger Johannes G.
Bild: watson

... in die Luft zu stemmen und ...

watson Jassturnier 2025 Sieger Johannes G.
Bild: watson

... (fast) aus dem Bild zu werfen.

watson Jassturnier 2025 Sieger Johannes G.
Bild: watson

watson-Chefredaktion enttäuscht

Euphorie ist übrigens für die mitjassenden watson-Mitarbeitenden ein Fremdwort. Einzig Chefredaktions-Mitglied Leo schaffte es als 31. in die vordere Hälfte. Auch wenn er sich zurück auf der Redaktion schon als «besten Jasser des Büros» bezeichnete, wissen alle: Wir haben noch viel Luft nach oben.

watson Jassturnier 2025
Leo Helfenberger: Hach, könnte er doch so gut jassen, wie er lächeln kann.Bild: watson

Die stellvertretende Chefredaktorin Seline verpasste die vordere Hälfte auf Platz 56 knapp. Immerhin verbesserte sie sich deutlich, im letzten Jahr wurde sie 71.

watson Jassturnier 2025
Seline Meier zählt im «Zappella Gedenkstadion» ihre wenigen Pünktli zusammen.Bild: watson

Und dann war noch Chefredaktionsmitglied C. dabei. Wir verzichten hier auf seinen ganzen Namen. Trotz rekordmeisterlicher Ankündigungen reichte es gerade mal für Platz 87 von 96. Als fatal erwies sich sein Ausrutscher an der Seite von Sport-«Trumpf» Timo Rizzi im Stade Olympique de Uneufe in der dritten Runde. Nur 477 Punkte jassten die beiden in acht Runden.

Immerhin hatten Reporter-Ass Kilian Marti und Rizzi den Respekt, sich noch hinter dem Chef zu platzieren. Doch lasst uns nochmals über Kollege C. reden. Auf diesem Suchbild präsentiert er seine Leistung des Abends als Gesichtsausdruck:

Suchbild:

watson Jassturnier 2025
Finde C.M.: Seine Miene verrät seinen Rang. Und ganz rechts schliesst ex-watson-Mitarbeiterin Anna die Augen. Kein Wunder beim zweitletzten Rang.Bild: watson

Hier ist unser «Strahlemann»:

Surprise

Rang 87 von 96 (heute Montag hat er freigenommen):

Surprise
Bild: watson

Wir möchten den Artikel aber positiv beenden. watson-Chef Maurice Thiriet konnte schon vor der letzten Runde verkünden: «Ihr habt die Bar leer getrunken, es gibt kein helles Bier mehr. Steigt auf Wein und IPA um.»

watson Jassturnier 2025
Der Eichlä-Sächsi-Platz brachte nicht allen Glück.Bild: watson

Das nächste watson-Jassturnier findet (hoffentlich) in einem Jahr statt. Dann auch endlich mit Jassteppichen. Vermutlich. Ich bin nicht schuld. Oder nicht alleine.

Die Top 10 des watson-Jassturniers 2025
🏆 Johannes G., 3014 Punkte
🥈 Stefan S., 2964 Punkte
🥉 Ruedi F., 2959 Punkte
4. Pascal W., 2958 Punkte
5. Florian D., 2954 Punkte
6. Andy S., 2934 Punkte
7. Simon M., 2920 Punkte
8. Sascha Z., 2916 Punkte
9. Fabio O., 2903 Punkte
10. Rolf S., 2889 Punkte
Ferner die watson-Chefredaktionsmitglieder:
31. Leo H., 2701 Pünktli
56. Seline M., 2538 Pünktli
87. Corsin M., 2241 Pünktli
Für alle, die auch mal ein Jassturnier gewinnen möchten:
