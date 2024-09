Volles Haus beim watson-Jassturnier. Bild: Reto Fehr

Nach dem Frauen-Sweep endet der watson-Jassabend mit dem legendärsten Pokal-Bild

Das 2. watson-Jassturnier ist Geschichte. An einem unterhaltsamen Abend auf (vermutlich) höchstem Niveau räumen die Frauen so richtig ab. Und ganz zum Schluss musste natürlich ein ikonisches Pokal-Foto nachgestellt werden.

Mehr «Schweiz»

Sieben endlos lange Jahre musste die (watson-)Welt auf das zweite offizielle Jassturnier warten. Der Event um den grössten Pokal der Schweiz hätte schon 2020 stattfinden sollen. Die Corona-Pandemie sorgte dann aber dafür, dass der riesige Pokal rund vier Jahre im watson-Keller ein jämmerliches Dasein fristen musste. Und teilweise von frustrierten Mini-Pingpong-Spielern malträtiert wurde. Aber das ist eine andere Geschichte.

Auf jeden Fall wurde der Pokal für seine «Time to shine» von (den einzigen?) zwei handwerklich begabten watson-Mitarbeitern so wieder hergestellt, dass er am Abend alle Aufmerksamkeit mühelos auf sich zog:

Da ist das Ding: 109 Zentimeter geballter Ruhm, etwas erhöht auf einem Stehtischli. Bild: Reto Fehr

Der Abend im edlen Zunftsaal im Gasthof Falken in Zürich Wiedikon bot Jass-Spektakel vom Feinsten. In vier Runden duellierten sich die 92 Teilnehmenden mit zugelosten Partnerinnen und Partnern.

Gute Stimmung bei den Teilnehmenden. Und watson-Chefredaktionsmitglied Leo überwacht aus der hinteren Ecke alles. Bild: Reto Fehr

Schliesslich ging es neben dem grössten Pokal der Schweiz auch um diese Schweizer Uhr von Grovana. Weil rund drei Viertel der Teilnehmenden Männer waren, entschieden wir uns im Vorfeld für ein Herrenmodell. Wäre ja gelacht, wenn sich bei dieser Konkurrenz wirklich eine Frau durchsetzen würde ...

Selbst die Jassfründä Tösstal schickten eine Delegation zu diesem wichtigen Turnier. Da staunt unser ehemaliger Bundes-Berni. Muss für ihn etwa so gewesen sein, wie wenn du einmal im Leben an der Seite von Cristiano Ronaldo stürmen kannst. Bild: Reto Fehr

Bei so einem Anlass sind die Tische natürlich nicht einfach Tische, sondern Arenen. So wurde im «watson Olympiastadion» ausgetrumpft, im «Estadi Nadine Sommerhalder» ein Match gefeiert, auf dem «Ralf-Meile-Chrache» um Punkte gekämpft und im «Stade Olympique de Uneufe» gefeiert.

Die Ruhe vor dem Sturm an der alterwürdigen Göpf-Egg-Memorial-Road. Bild: Reto Fehr

Auch zwei watson-Chefredaktionsmitglieder mischten sich unters Volk und an die Tische. Corsin zeigte sein Können dabei in Runde 3 mit der zweithöchsten Punktzahl. Dumm nur, wurde er davor in «Bürglers Eishalle» mit dem zweitschlechtesten Resultat vorgeführt. Seline setzte sich am Schluss doch noch souverän in die Spitzengruppe der Schlussrangliste – allerdings des letzten Klassements-Viertels.

Da weiss unser Corsin (r.) noch nicht, dass ihm das Zappella-Gedenkstadion kein Glück bringen wird – trotz einer kleinen Rosen-Wand. Bild: watson

Auch ohne Selines Mithilfe standen am Ende drei Frauen auf dem Podest: Tara und Eleanor legten in Runde 1 mit sagenhaften 1014 Zählern den Grundstein für ihren Erfolg. Tara feierte am Ende einen Start-Ziel-Sieg, Eleanor musste sich nach Runde 3 noch von Corina überholen lassen. Den weiblichen Vierfachsieg verhinderte Marc dank eines mickrigen Punkts mehr auf dem Konto als Tanja. Aber auch so war die Stimmung bei den Siegerinnen natürlich grandios.

Tara mit der Grovana-Uhr flankiert von der zweitplatzierten Corina und der drittplatzierten Eleanor. Bild: watson

Tara nutzte für den Heimweg das Tram. Wobei: Sie wurde von Corsin genötigt, eine Station Tram zu fahren, obwohl sie eigentlich auf den Bus musste. Weil natürlich darf bei so einer Gelegenheit das Mathias-Seger-Gedenkfoto nicht fehlen:

Tara voller Freude mit ihrem Pokal und am vermutlich exakt gleichen Platz wie zwölf Jahre vor ihr Mathias Seger mit dem ikonischen Eishockey-Meisterpokal-Bild. bilder: corsin Manser/Leserreporter 20 Minunten online

Der Pokal ist mittlerweile unbeschadet im Hause der grossen Jasskönigin angekommen. Er stehe vorerst mal im Büro. «Sehr dekorativ», sagt Tara und erzählt, «jemand meinte, der würde noch eine schöne Lampe abgeben.»

Durfte den Traum vieler erleben: Tara schleppt den grössten Pokal der Schweiz durch die grösste Stadt des Landes. Bild: Tara W.

Ob Lampe oder Prestigeobjekt: Vielleicht freut sich Tara auch ein bisschen, dass es nur ein Wanderpokal ist. Sie schreibt: «Der Pokal ist ja riiiiiiiiesig. Den musste ich dann über die Langstrasse transportieren – was zu vielen Lachern bei einigen Menschen geführt hat, denen ich begegnet bin. Ich hätte mich auch über den winzigsten Pokal der Schweiz gefreut – weniger schwer und so ...»

Jetzt bleibt nur noch die Frage: Dauert es wieder sieben Jahre bis zur nächsten Ausgabe oder schaffen wir es dieses Mal früher?

Keine Angst: Die Arena hier heisst Uustrumpf-Halle, nicht Uustrunk-Halle. Bild: reto Fehr

Egal, wie lange es dauert. Sicher ist eines: Ein Frauen-Sweep am watson-Jassturnier – das hat's noch nie gegeben (allerdings gewann auch die 1. Ausgabe eine Frau). Ich glaube, das nächste Mal nehmen wir ein Damenmodell beim Siegerpreis. Auch wenn sich nur eine einzige Frau anmeldet. Die können wohl einfach besser jassen.