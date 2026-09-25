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Covid-Testzertifikat: Breel Embolo reist nicht zur Schweizer Nati

Switzerland&#039;s Breel Embolo, right, and Colombia&#039;s Jhon LucumÌ react during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, Ju ...
Breel Embolo wird wie Granit Xhaka nicht zur Schweizer Nati stossen.Bild: keystone

Embolo wurde wegen gefälschter Covid-Testzertifikate verurteilt und reist nicht zur Nati

25.09.2026, 15:4225.09.2026, 16:21

Nächstes Corona-Drama im Schweizer Sport: 2025 erhielt Breel Embolo eine bedingte Geldstrafe wegen Anstiftung zu Urkundenfälschungen. Der Nati-Stürmer kaufte sich gefälschte Covid-Testzertifikate. Wie Granit Xhaka wird Embolo für die kommenden Spiele nicht zur Schweizer Nationalmannschaft stossen. Schweiz heute deckte auf, dass der 29-Jährige verurteilt wurde.

Der Schweizerische Fussballverband SFV schreibt in einer Mitteilung: «Breel Embolo hat den Schweizerischen Fussballverband (SFV) über die heute in den Medien bekannt gewordene Angelegenheit aus seinem Privatleben informiert. Daraufhin hat die Verbandsführung entschieden, dass der Spieler nicht wie vorgesehen zur Mannschaft stossen und die Nati den laufenden Zusammenzug ohne ihn bestreiten wird.» Nati-Direktor Pierluigi Tami informierte Embolo direkt über die Massnahme. «Mit diesem Entscheid soll der Fokus des Teams bestmöglich auf die bevorstehenden Partien in der UEFA Nations League gerichtet bleiben.»

Als Embolo 2021 noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stand, wurde er von einem Bekannten gefragt, ob er ein Covid-Testzertifikat erwerben möchte. Embolo nahm das Angebot an und erhielt über WhatsApp zwei gefälschte Covid-Reisezertifikate. Eines davon war für ihn, das andere für den Bekannten. Die Zertifikate wurden von einer Mitarbeiterin eines Basler Labors ausgestellt. Die Person führte die Tests an sich selbst durch und schrieb die Proben mit anderen Namen an. Wie «Schweiz heute» bekannt macht, erliess die Basler Staatsanwaltschaft am 25. November 2025 gegen Embolo Strafbefehl wegen mehrfacher Anstiftung zu Urkundenfälschung. Eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 3000 Franken war die Strafe für den Nati-Stürmer. Die Probezeit beträgt zwei Jahre.

Switzerland&#039;s Breel Embolo falls next to Argentina goalkeeper Emiliano Martinez during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberso ...
Embolo wurde im November 2025 verurteilt.Bild: keystone

Gegenüber «Schweiz heute» schreibt Embolo auf Anfrage: «Ich habe eingesehen, dass mein damaliges Handeln nicht richtig war, und dafür die Verantwortung übernommen. Deshalb habe ich den Strafbefehl akzeptiert.» Die Medien berichteten bereits zuvor über diesen Fall, es gab aber keine Bestätigung, dass Embolo verurteilt wurde. Es ist unklar, wofür Embolo das gefälschte Zertifikat brauchte. Zu der Zeit, als sich der Basler die gefälschten Test-Zertifikate kaufte, konnten sich nur Risikopersonen impfen. Als es möglich war, liess sich Embolo dreimal impfen.

Bekannt war bereits, dass ein Schuldspruch gegen Embolo im November 2025 rechtskräftig wurde. 2018 kam es im Ausgang zu verbalen Auseinandersetzungen mit anderen Personen und der Nati-Stürmer drohte, dass er sie verprügeln werde. Gemäss Recherchen von «Schweiz Heute» wurde Embolo bereits viermal rechtskräftig verurteilt. Dazu gehören auch Verkehrsdelikte. (riz)

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