Polizeirapport

Autofahrer übersieht Fussgängerin in Zwingen BL – 70-Jährige verletzt

Eine 70-jährige Fussgängerin ist am Samstagvormittag in Zwingen BL von einem Personenwagen erfasst und verletzt worden. Gemäss bisherigen Erkenntnissen übersah der 51-jährige Autofahrer die Frau, welche die Baselstrasse auf einem Fussgängerstreifen überquerte.

Die 70-jährige Frau wurde vom Fahrzeug erfasst und mehrere Meter über die Strasse geschleudert, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte. Nach einer Erstbetreuung vor Ort brachte ein Rettungsdienst die Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Spital.

Die Frau hatte die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überquert. Bild: Kantonspolizei Basel-Landschaft

Dem Automobilisten wurde noch vor Ort der Führerausweis abgenommen. Zur Betreuung des Fahrzeuglenkers musste das kantonale Care-Team aufgeboten werden. Die Polizei Basel-Landschaft hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. (sda)