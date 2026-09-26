Autofahrer übersieht Fussgängerin in Zwingen BL – 70-Jährige verletzt
Eine 70-jährige Fussgängerin ist am Samstagvormittag in Zwingen BL von einem Personenwagen erfasst und verletzt worden. Gemäss bisherigen Erkenntnissen übersah der 51-jährige Autofahrer die Frau, welche die Baselstrasse auf einem Fussgängerstreifen überquerte.
Die 70-jährige Frau wurde vom Fahrzeug erfasst und mehrere Meter über die Strasse geschleudert, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte. Nach einer Erstbetreuung vor Ort brachte ein Rettungsdienst die Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Spital.
Dem Automobilisten wurde noch vor Ort der Führerausweis abgenommen. Zur Betreuung des Fahrzeuglenkers musste das kantonale Care-Team aufgeboten werden. Die Polizei Basel-Landschaft hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. (sda)