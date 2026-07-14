Video: watson/lucas zollinger

Tennisstars spielen sich Bälle über den Köpfen der Gstaader zu

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In Gstaad im Berner Oberland findet derzeit das 250er-Tennisturnier der Männer statt. Als Promotion für das Event, das auch als «Wimbledon der Alpen» bekannt ist, haben der Grieche Stefanos Tsitsipas und der Norweger Casper Ruud abseits des Platzes eine kleine Showeinlage hingelegt. Und zwar direkt über den Köpfen der Fussgängerinnen und Fussgänger, mitten im Dorf. So sah diese sogenannte «Balcony Challenge» aus:

Video: watson/lucas zollinger

Tsitsipas (ATP 85) und Ruud (ATP 13) gehören derzeit zu den besten Tennisspielern der Welt. Kein Wunder also, hat das Spektakel in der Fussgängerzone für Aufsehen gesorgt. Viele Passantinnen und Passanten blieben stehen und verfolgten das Geschehen gespannt. Schliesslich war es Ruud, dem ein Fehler unterlief, woraufhin der Ball auf die Strasse hinunter fiel.

Als sich die beiden im Anschluss noch auf der Strasse trafen, riet Tsitsipas dem Norweger, er solle doch lieber noch einen Tag im Spa geniessen. Und das könnte dieser sogar tun. Er tritt nämlich nach einem Freilos in der ersten Runde erst am Mittwoch im Achtelfinal an. Für Tsitsipas selbst geht es bereits am Dienstagnachmittag weiter, wenn er auf den Peruaner Ignacio Buse (ATP 33) trifft. (lzo)

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