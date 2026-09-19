Fribourg-Gottéron feiert nochmals den Meistertitel mit Julien Sprunger

Video: watson/nina bürge

Fribourg feiert den Meistertitel mit Sprunger – dieser trägt Berra-Trikot

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Im Beisein der ehemaligen Präsidenten und Captains feiert der HC Fribourg-Gottéron nochmals seinen ersten Meistertitel aus dem Frühling.

Julien Sprunger im Trikot seines ehemalige Teamkollegen Reto Berra. Bild: keystone

Die Emotionen gingen in Freiburg schon vor dem Start hoch. Der zurückgetretene Captain Julien Sprunger – im Shirt des zu Kloten gewechselten Goalies Reto Berra – zog den Meister-Banner unter das Hallendach.

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Im Anschluss tat sich Gottéron zwar schwer, das meisterliche Gesicht zu zeigen. Mit einem 4:2-Sieg im Romand-Derby wurde der Fehlstart in Biel aber ausgemerzt. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. Zunächst überstand Fribourg drei Minuten in Unterzahl, dann erzielte Verteidiger Simon Seiler in der 54. Minute die 3:2-Führung. Das vermeintliche Spitzenteam Lausanne steht damit nach zwei Spielen ohne Punkt und mit nur zwei erzielten Toren da. (sda/nib)