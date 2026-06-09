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Patrick Fischer Interview Covid-Zertifikat: Jetzt reagiert das SRF

Der Head Coach der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft, Patrick Fischer waehrend einer Medienkonferenz anlaesslich der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft in Finnland am Mittwoch, 20. April 2022 im ...
Patrick Fischer spricht von einem Vertrauensbruch zwischen ihm und dem SRF.Bild: KEYSTONE

So reagiert das SRF auf die Vorwürfe von Patrick Fischer

Patrick Fischer hat in einem Interview das Schweizer Fernsehen und dessen Redaktor Pascal Schmitz belastet. Jetzt nimmt das SRF Stellung.
09.06.2026, 15:4809.06.2026, 15:53
Reto Heimann
Reto Heimann

Der Ex-Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft Patrick Fischer hat im Gespräch mit dem Ex-Journalisten Peter Röthlisberger schweres Geschütz gegen das SRF aufgefahren.

Das SRF habe eine Vereinbarung gebrochen, in dem es sein Geständnis, er sei mit einem gefälschten Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele 2022 in Peking gereist, publik gemacht habe.

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Patrick Fischer bricht sein Schweigen – und attackiert das SRF

Der SRF-Journalist Pascal Schmitz, der die Affäre ins Rolle gebracht hat, habe ihm schriftlich bestätigt, dass es sich um ein «Off the Record»-Gespräch gehandelt habe, sprich: um ein Gespräch, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sei.

Um diesen Eindruck zu stützen, las Publizist Röthlisberger Auszüge aus einer Mail vor, die Schmitz Fischer sowie dem Medienchef des IHF geschickt hatte.

Gegenüber watson nimmt SRF-Sprecherin Lorena Sauter Stellung: «SRF hält an seiner bisherigen Darstellung fest: Es gab keine off-the-record-Vereinbarung vor dem Gespräch mit Patrick Fischer».

Pascal Schmitz habe in der besagten Mail zudem klargestellt, dass er die Aussagen eben genau nicht ignorieren könne. Das SRF hält fest: «Eine off-the-record-Vereinbarung muss vorgängig, explizit und gegenseitig erfolgen – das ist ein anerkannter journalistischer Grundsatz. Das war hier nicht der Fall».

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