recht sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Sport

Fall Patrick Fischer: Pascal Schmitz moderiert wieder beim SRF

Pascal Schmitz SRF Moderator
Pascal Schmitz steht ab Mitte Juni wieder vor der Kamera.bild: srf

Er brachte den Fall Fischer ins Rollen: Pascal Schmitz moderiert wieder beim SRF

12.05.2026, 13:1512.05.2026, 13:15

Seit Montagabend ist Pascal Schmitz wieder im Einsatz bei SRF. Der Journalist, der den Fall Patrick Fischer ins Rollen brachte, realisierte für die Tagesschau einen Beitrag zur bitischen Labour-Partei und dessen Anführer Keir Starmer.

Derzeit sei er lediglich hinter der Kamera tätig, berichtet das Branchenportal persönlich.com. Mitte Juni soll er aber auch wieder vor der Kamera zu sehen sein.

Nachdem bekannt wurde, dass Patrick Fischer sein Covid-Zertifikat gefälscht hatte, veröffentlichte die «Weltwoche» alte Facebook-Posts von Pascal Schmitz. Darin hatte er sich beleidigend und rassistisch geäussert. Das SRF nahm Schmitz darauf einige Wochen aus dem Verkehr. Man habe in dieser Zeit den Sachverstand und die einzelnen Vorwürfe analysiert, sagt das SRF gegenüber persönlich.com.

Schmitz entschuldigte sich nach Bekanntwerden der alten Facebook-Post «in aller Form». Welche Sendungen er ab Juni moderieren wird, gibt das SRF derzeit nicht bekannt. (cma)

Analyse
Wie SRF Pascal Schmitz dem Volk zum Frass vorwirft – und er über seine Eitelkeit stolpert
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Fall Patrick Fischer: Jetzt gerät Lars Weibel in den Fokus
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    6 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    6
    «Gab schwierige Wochen»: Andrighetto ist zurück und spricht über seine Gehirnerschütterung
    Nach einer sechswöchigen Verletzungspause kehrte Sven Andrighetto im letzten Vorbereitungsspiel vor der Heim-WM auf das Eis zurück. Der Zürcher trifft gleich bei seinem Comeback.
    Fünf Tage vor der Eishockey-WM im eigenen Land kann man sagen, dass die Schweizer bereit sind. Mit 6:1 gewinnt das Team von Nati-Trainer Jan Cadieux gegen Tschechien, und das mit nur einem NHL-Spieler im Kader. Dafür kehrte Sven Andrighetto in das Line-up zurück.
    Zur Story