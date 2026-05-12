Pascal Schmitz steht ab Mitte Juni wieder vor der Kamera. bild: srf

Er brachte den Fall Fischer ins Rollen: Pascal Schmitz moderiert wieder beim SRF

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Seit Montagabend ist Pascal Schmitz wieder im Einsatz bei SRF. Der Journalist, der den Fall Patrick Fischer ins Rollen brachte, realisierte für die Tagesschau einen Beitrag zur bitischen Labour-Partei und dessen Anführer Keir Starmer.



Derzeit sei er lediglich hinter der Kamera tätig, berichtet das Branchenportal persönlich.com. Mitte Juni soll er aber auch wieder vor der Kamera zu sehen sein.

Nachdem bekannt wurde, dass Patrick Fischer sein Covid-Zertifikat gefälscht hatte, veröffentlichte die «Weltwoche» alte Facebook-Posts von Pascal Schmitz. Darin hatte er sich beleidigend und rassistisch geäussert. Das SRF nahm Schmitz darauf einige Wochen aus dem Verkehr. Man habe in dieser Zeit den Sachverstand und die einzelnen Vorwürfe analysiert, sagt das SRF gegenüber persönlich.com.

Schmitz entschuldigte sich nach Bekanntwerden der alten Facebook-Post «in aller Form». Welche Sendungen er ab Juni moderieren wird, gibt das SRF derzeit nicht bekannt. (cma)