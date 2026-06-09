Fischer bleibt im Gespräch ruhig – doch bei dieser Frage wird er emotional
Patrick Fischer hat im Gespräch mit Ex-Journalist Peter Röthlisberger sein Schweigen gebrochen. Zum ersten Mal nach seiner Entlassung als Hockey-Nati-Trainer hat er sich an die Öffentlichkeit gewandt. Fischer blieb während des gut 30-minütigen Austausches gefasst, nur bei einer Passage stand er den Tränen nahe:
(emm/cma)
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