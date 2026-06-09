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Patrick Fischer bleibt ruhig: Doch bei dieser Frage wird er emotional

Video: watson

Fischer bleibt im Gespräch ruhig – doch bei dieser Frage wird er emotional

09.06.2026, 15:0409.06.2026, 15:04

Patrick Fischer hat im Gespräch mit Ex-Journalist Peter Röthlisberger sein Schweigen gebrochen. Zum ersten Mal nach seiner Entlassung als Hockey-Nati-Trainer hat er sich an die Öffentlichkeit gewandt. Fischer blieb während des gut 30-minütigen Austausches gefasst, nur bei einer Passage stand er den Tränen nahe:

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(emm/cma)

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    Endlich Unruhe! Granit Xhaka lupft's den Hut und das kann der Nati nur guttun
    Die Schweizer hinterlassen beim 1:1 in der WM-Generalprobe gegen Australien einen zwiespältigen Eindruck. Der Moment für den Captain für eine Schimpftirade.
    So ruhig wie in diesem Jahr war es rund um die Schweizer Nati noch nie vor einem Turnier. Ende März vor den Testspielen gegen Deutschland (3:4) und Norwegen (0:0) darauf angesprochen, antwortet Granit Xhaka: «Wir liefern momentan wirklich keinen Diskussionsstoff. Wir sind im Vergleich zu früheren Jahren erfahrener und haben uns geschworen: Wir wollen nur noch mit der Leistung auf dem Platz sprechen.» Trotzdem: Kann die nötige Spannung aufgebaut werden, wenn sich alle liebhaben?
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