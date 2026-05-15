Das Aus von Trainer Patrick Fischer beschäftigt das Schweizer Eishockey noch immer. Bild: keystone

Arno Del Curto: «Hätte alles getan, damit Fischer für die Heim-WM bleiben kann»

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Wenn die Schweiz am heutigen Freitag (20.20 Uhr gegen die USA, live bei watson) in die Heim-WM startet, steht Jan Cadieux als Nationaltrainer an der Bande. Ursprünglich hätte das Turnier der Abschied von Patrick Fischer sein sollen, doch der stolperte über ein gefälschtes Covid-Zertifikat, mit dem er an die Olympischen Spiele 2022 nach Peking gereist ist. Vor einem Monat wurde er entlassen und vorzeitig durch seinen Assistenten und designierten Nachfolger ersetzt.

In den Augen von Trainerlegende Arno Del Curto ein Fehler. «Ich hätte alles getan, damit Fischer die Heim-WM noch coachen kann», sagt der 69-Jährige im Blick, ergänzt aber: «Ich bin auch befangen. Fischi ist ein guter Freund von mir.» Obwohl Del Curto in dem Fall Druck von den Sponsoren, den Verbänden und der olympischen Kommission erwartet hätte, glaubt er, ein Festhalten an Patrick Fischer wäre möglich gewesen. «Ich hätte alle Konsequenzen auf mich genommen. Sehr wahrscheinlich hätte ich danach den Rücktritt geben müssen, aber das wäre mir egal gewesen.»

Arno Del Curto hätte an Patrick Fischer festgehalten. Bild: keystone

Del Curto zeigt sich verständnisvoll für Fischers Verhalten. Der sei nun mal ein Typ, «der sich nicht impfen lässt. Für mich ist das nichts Schlimmes und das ist seine Entscheidung.» Ohnehin kämen noch immer viele Sachen über die damalige Zeit und das Coronavirus ans Licht, wodurch der Fall nicht mehr so gewichtig sei. Auch Del Curto frage sich manchmal, «wenn ich alles höre und sehe über Corona: Warum habe ich mich impfen lassen?»

Einen Einfluss auf die Leistungen der Nati werde der Trainerwechsel in den Augen des sechsfachen Davoser Meistertrainers nicht haben. «Vermutlich raufen sich alle zusammen und dann ist die Einstellung sicher bei 100 Prozent», so Del Curto. Daran ändere auch nichts, dass unter anderem Roman Josi vollständig hinter Fischer stand. «Sie werden sich zusammenreissen und nichts gegen Jan Cadieux machen. Schliesslich wollen bei der Heim-WM alle ihre beste Leistung abrufen.»

Dennoch glaubt Del Curto, dass Fischer es verdient gehabt hätte, «das als Trainer zu Ende zu führen». (nih)