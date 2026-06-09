… über die Gründe, warum er sich gegenüber SRF-Journalist Pascal Schmitz geöffnet hat:

«Ich war voll im Moment. Für mich war das eine Situation, in der ich mit privaten Leuten über Themen sprach. Ich muss ein wenig ausholen. Ich bin ein Mensch, der anderen sehr schnell vertraut. Mein Vertrauensverhältnis zum SRF war sehr gross. Ich war in den letzten zehn Jahren viel mit ihnen unterwegs. Wir konnten sehr viele schöne Geschichten zusammen machen. Ich war einer, der immer versuchte, das Produkt zu pushen und das Hockey nahe an die Fans zu bringen. Dazu muss man den Medien die Türen öffnen. Sie auch in die Garderobe reinlassen. Das war mir wichtig. Mit dieser Motivation haben wir auch eine Doku gemacht, für die die ganze Mannschaft und ich persönlich gefilmt auf dem Weg zur Heim-WM begleitet wurden. Das bedeutete für mich, dass sie eigentlich Freunde waren. Dann kam eine neue Anfrage für die Sendung ‹10 vor 10›. Sie möchten noch mehr über mich persönlich erfahren. Sie kamen zu uns nach Hause. Wir haben Kaffee getrunken und alles besprochen. Wir sind in den Garten gegangen. Sie wollten verstehen, wie ich den Teamgeist ankurbele. Dann gingen wir an einen meiner Lieblingsorte im Wald mit Blick auf das Quartier, in dem ich aufgewachsen war. Ich erzählte von meiner Jugend und von meinen Eltern. Also sehr persönlich und privat. Dann entstand dieses Mittagessen, weil ich sie fragte, ob sie mit uns zum Mittagessen kommen wollen. Der Dreh ging am Nachmittag weiter. Wir sassen dort, ohne Kamera. Wir haben 2 Stunden über viele verschiedene Themen gesprochen. Dann wurde Covid zum Thema. Dann habe ich vom Zertifikat erzählt, da ich von keiner Gefahr ausging. Es wussten mehrere Leute Bescheid über das Thema. Für mich war Covid vorbei. Ich wusste, dass ich das kommunizieren werde.»