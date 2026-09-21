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Granit Xhaka: Luzerner Ärztin wurde während Corona-Pandemie bekannt

Fall Granit Xhaka: Luzerner Ärztin sorgte schon während Pandemie für Schlagzeilen

Granit Xhaka gab am Montag zu, ein gefälschtes Covid-Zertifikat erworben zu haben. Dabei rückt erneut eine Luzerner Ärztin in den Fokus.
21.09.2026, 11:2821.09.2026, 11:50

Nati-Star Granit Xhaka hat am Montag auf Instagram eine Stellungnahme gepostet, in der er zugibt, eine Impfbestätigung erworben zu haben. Eine zentrale Rolle dürfte dabei eine Ärztin spielen.

Wie die «Sonntagszeitung» berichtete, soll eine Luzerner Hausärztin dem Captain der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft 2022 zwei Corona-Impfungen bescheinigt haben. Die Staatsanwaltschaft prüft im Rahmen ihrer Ermittlungen unter anderem die Echtheit der ausgestellten Zertifikate.

epa13103183 Switzerland&#039;s Granit Xhaka attends a press conference in Kansas City, Missouri, USA, 10 July 2026. Switzerland will face Argentina on 11 July in their FIFA World Cup 2026 quarter fina ...
Granit Xhaka gibt zu, ein Covid-Zertifikat erworben zu haben.Bild: keystone

Die Medizinerin war bereits während der Coronapandemie schweizweit bekannt geworden. Wie die «Sonntagszeitung» mit Verweis auf die damalige Berichterstattung der Luzerner Zeitung berichtete, habe sie 2021 mehrere schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mit dem damals viel diskutierten Medikament Opaganib behandelt und sprach von «spektakulären» Erfolgen. Das Luzerner Kantonsspital sowie Fachleute warnten damals jedoch davor, aus einzelnen Behandlungen Rückschlüsse auf die Wirksamkeit des Medikaments zu ziehen. «Eine spätere kontrollierte Studie hat den erhofften Wirksamkeitsnachweis nicht erbracht», schreibt die «Sonntagszeitung» weiter.

Am Freitag hatte der «Blick» berichtet, dass die Luzerner Staatsanwaltschaft untersucht, ob im Zusammenhang mit dem Covid-Zertifikat strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Xhaka hat die Vorwürfe zunächst bestritten und über seinen Sprecher erklärt, er sei am 25. Januar und am 11. November 2022 regulär gegen Covid-19 geimpft worden. Seine Anwälte sowie die Ärztin wiesen die Vorwürfe zurück. Nun machte Xhaka jedoch eine Kehrtwende und gab den Kauf eines Zertifikats öffentlich zu. (rem/vro) (schweizheute.ch)

Mehr dazu:

«Der Weg war nicht richtig»: Xhaka gesteht Kauf von gefälschtem Covid-Zertifikat
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Gulasch
21.09.2026 11:47registriert März 2014
Dieser Ärztin gehört die Zulassung entzogen !
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Vogman
21.09.2026 11:48registriert Mai 2020
Wieso tut eine Ärztin sowas? Aus Überzeugung? Wegen dem Geld? Unverständlich für mich. Das ist noch viel schlimmer als die Leute, die die falschen Zertifikate erhalten haben.
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flubbi
21.09.2026 11:53registriert Juli 2026
Die Ärztin hat reihenweise Urkundenfälschung betrieben und Xhaka ist nun Zeuge. Dafür wird ihr ihre ärztliche Zulassung vermutlich mindestens ein paar Jahre sistiert werden.
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