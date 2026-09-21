Fall Granit Xhaka: Luzerner Ärztin sorgte schon während Pandemie für Schlagzeilen

Granit Xhaka gab am Montag zu, ein gefälschtes Covid-Zertifikat erworben zu haben. Dabei rückt erneut eine Luzerner Ärztin in den Fokus.

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Nati-Star Granit Xhaka hat am Montag auf Instagram eine Stellungnahme gepostet, in der er zugibt, eine Impfbestätigung erworben zu haben. Eine zentrale Rolle dürfte dabei eine Ärztin spielen.

Wie die «Sonntagszeitung» berichtete, soll eine Luzerner Hausärztin dem Captain der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft 2022 zwei Corona-Impfungen bescheinigt haben. Die Staatsanwaltschaft prüft im Rahmen ihrer Ermittlungen unter anderem die Echtheit der ausgestellten Zertifikate.

Granit Xhaka gibt zu, ein Covid-Zertifikat erworben zu haben. Bild: keystone

Die Medizinerin war bereits während der Coronapandemie schweizweit bekannt geworden. Wie die «Sonntagszeitung» mit Verweis auf die damalige Berichterstattung der Luzerner Zeitung berichtete, habe sie 2021 mehrere schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mit dem damals viel diskutierten Medikament Opaganib behandelt und sprach von «spektakulären» Erfolgen. Das Luzerner Kantonsspital sowie Fachleute warnten damals jedoch davor, aus einzelnen Behandlungen Rückschlüsse auf die Wirksamkeit des Medikaments zu ziehen. «Eine spätere kontrollierte Studie hat den erhofften Wirksamkeitsnachweis nicht erbracht», schreibt die «Sonntagszeitung» weiter.

Am Freitag hatte der «Blick» berichtet, dass die Luzerner Staatsanwaltschaft untersucht, ob im Zusammenhang mit dem Covid-Zertifikat strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Xhaka hat die Vorwürfe zunächst bestritten und über seinen Sprecher erklärt, er sei am 25. Januar und am 11. November 2022 regulär gegen Covid-19 geimpft worden. Seine Anwälte sowie die Ärztin wiesen die Vorwürfe zurück. Nun machte Xhaka jedoch eine Kehrtwende und gab den Kauf eines Zertifikats öffentlich zu. (rem/vro) (schweizheute.ch)