sonnig25°
DE | FR
burger
Schweiz
Sport

WM 2026: Gianni Infantino gedenkt Crans-Montana-Oper und FC Lutry

FIFA President Gianni Infantino attends the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) ...
Gianni Infantino gedenkt der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana und insbesondere des stark betroffenen FC Lutry.Bild: keystone

Infantino erinnert nach Schweizer WM-Spiel an Crans-Montana: «Einen Moment innehalten»

14.06.2026, 12:1214.06.2026, 12:12

Gianni Infantino, der Präsident des Welt-Fussballverbandes, hat nach dem WM-Spiel der Schweiz gegen Katar an die Brandkatastrophe von Crans Montana erinnert. Er hatte den Präsidenten des vom Unglück besonders betroffenen FC Lutry in die USA eingeladen.

Infantino postete auf Instagram ein Foto mit dem Präsidenten des FC Lutry, der demnach die Partie zwischen der Schweiz und Katar (1:1) in San Francisco auf Einladung von Infantino und der FIFA live vor Ort verfolgte.

Die Einladung sei für ihn von grosser Bedeutung gewesen, schrieb Infantino dazu. «Während wir die inklusivste Weltmeisterschaft aller Zeiten feiern, ist es wichtig, einen Moment innezuhalten und derer zu gedenken, die bei der Tragödie in Crans-Montana im Wallis Anfang des Jahres ihr Leben verloren haben oder von ihr betroffen waren – unter ihnen viele mit Bezug zum FC Lutry», so der Fussball-Funktionär, der selbst aus dem Wallis stammt.

«Es bedeutet mir die Welt» – das steckt hinter McGinns Brillenjubel

Der FC Lutry war besonders betroffen vom Drama in Crans-Montana, bei dem in der Neujahrsnacht 41 Menschen ums Leben kamen und 115 verletzt wurden. Sieben junge Spieler des Fussball-Vereins starben in der Bar «Le Constellation», fünf weitere wurden teilweise schwer verletzt.

Mit den Worten «Der Fussball lehrt uns Menschlichkeit, und wir sind in Gedanken bei den Familien, Freunden und Angehörigen aller Betroffenen» schloss Infantino seinen Post auf Instagram. (abu/sda)

Mehr Geschichten zur Fussball-WM:

Dieses Bullshit-Bingo sorgt für WM-Spass, auch wenn die Nati gerade patzt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 27
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Tom Tuchel posiert für das Werbeplakat vom neuen «Top Gun»-Teil «Three Lions On The Jet».
quelle: keystone / charlie riedel
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweiz gegen Katar – So war die Stimmung am Public Viewing
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Rekordzeit: Dieser Schweizer ist der neue Treppenlauf-König am Niesen
Der beste Treppenläufer der Welt kommt neu aus Adelboden: Jonathan Schmid absolvierte am Samstag den Niesen-Treppenlauf mit 11'674 Stufen und 1700 Höhenmetern in einer Zeit von 55:26 Minuten. So schnell rannte noch keiner vor ihm auf den Niesen.
Zur Story