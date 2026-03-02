klar
Crans Montana: Murat Yakin trainiert die Junioren des FC Lutry

Murat Yakin et ses joueurs joueront à Bâle et à Oslo en mars.
Der Nationaltrainer hat für einmal keine Weltstars, sondern Walliser Fussbaljunioren trainiert.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Nach Brandkatastrophe: Murat Yakin trainiert die Junioren des FC Lutry

02.03.2026, 21:5902.03.2026, 22:04

Die vom Drama in Crans-Montana schwer getroffenen Junioren des FC Lutry erhielten am Montagabend Besuch von Murat Yakin. Der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft kam mit seinem Assistenten Davide Calla und Torwarttrainer Patrick Foletti, um ihnen ein Überraschungstraining zu geben. Sie leiteten vor zahlreichen Eltern das Training der Junioren A und B des Vereins.

Der Besuch war weder vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) noch vom FC Lutry im Voraus angekündigt worden. «Wir wollten den Mannschaften, die junge Spieler verloren haben, einen Moment der Freude bereiten», sagte SFV-Sprecher Adrian Arnold gegenüber Keystone-SDA.

Der FC Lutry war besonders betroffen vom Drama in Crans-Montana, bei dem in der Neujahrsnacht 41 Menschen ums Leben kamen und 115 verletzt wurden. Viele junge Spieler des Vereins gehören zu den Opfern. (sda)

