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WM 2026: Das Bullshit-Bingo mit lustigen WM-Szenarien und Sprüchen

epa13035400 Switzerland&#039;s Manuel Akanji leaves the pitch after the FIFA World Cup 2026 group stage match Qatar against Switzerland, in San Francisco, USA, 13 June 2026. EPA/PETER KLAUNZER
Die Schweizer um Manuel Akanji sind nach dem 1:1 gegen Katar bedient.Bild: keystone

Dieses Bullshit-Bingo sorgt für WM-Spass, auch wenn die Nati gerade patzt

Die Schweizer Nati patzt zum Auftakt in die Fussball-WM gegen Katar. So muss halt unser Bullshit-Bingo für Unterhaltung sorgen.
14.06.2026, 11:0514.06.2026, 11:05
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

Zugegeben, die grosse WM-Stimmung ist bislang noch nicht in der Schweiz angekommen. Zu viel spricht gegen das Turnier in Nordamerika: die Geldgier der FIFA, die Politik von US-Präsident Donald Trump oder auch die für Mitteleuropa zumeist ungünstigen Anspielzeiten mitten in der Nacht.

Und der erste Auftritt der Nati hat nun auch nicht gerade geholfen, eine Euphorie zu entfachen. Die Schweiz war gegen Katar 90 Minuten drückend überlegen, vergab aber abgesehen von Breel Embolos Penaltytor in der ersten Halbzeit Chance um Chance. So kamen die Katarer in der Nachspielzeit tatsächlich noch zum Ausgleich und das Team von Murat Yakin musste sich zum WM-Auftakt mit einem 1:1-Remis begnügen.

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Unterirdische Joker und böse Geister – wie bewertest du die Nati-Stars beim Katar-Remis?

Aber wenn das Team von Nati-Trainer Murat Yakin mal nicht im Einsatz ist, dann müssen sich die Schweizer Fans anderweitig beschäftigen. Und was könnte es da Besseres geben als ein klassisches Bullshit-Bingo? Wir sind uns nämlich fast 100-prozentig sicher, dass die folgenden Phrasen und Vorkommnisse in den kommenden Wochen der Fussball-Weltmeisterschaft tatsächlich noch geschehen.

Und so sieht das aus!

Keine Angst, lieber Mobile-User: Das Bullshit-Bingo wird unten in Quadranten unterteilt, damit du es bequem lesen kannst. Oder du klickst aufs Bild, um zu zoomen.

Fussball-WM 2026: Bullshit-Bingo zur Nati, Infantino, Ronaldo etc.
Bild: watson
Granit Xhaka poltert: «Wenn einer alles alleine machen will, wird es schwierig»

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«Peinlich ist das nicht, aber die Schweiz muss sich extrem an der eigenen Nase nehmen»
Der WM-Auftakt ging für die Schweiz in die Hosen. Die Nati kassierte gegen Aussenseiter Katar in der 94. Minute den Ausgleich zum 1:1. Ex-Nationalspieler Benjamin Huggel ordnet ein.
Erwartet wurde ein klarer Sieg. Mit fortschreitender Dauer der Partie hätte man im Schweizer Lager auch einen mageren 1:0-Sieg angenommen. Doch dazu kam es nicht. Als das Spiel im kalifornischen Santa Clara schon fast vorbei war, gelang Katar fast aus dem Nichts das 1:1.
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