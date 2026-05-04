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FC Thun feiert seinen Meistertitel

Video: ch media/Tele Bärn

«Es ist so geil» – Thun feiert seinen Meistertitel

04.05.2026, 09:0904.05.2026, 09:09

Der FC Thun-Trainer Mauro Lustrinelli ist den Tränen nahe. «Es ist so geil», sagt er gegenüber den Medien. Er kann es selbst noch nicht ganz fassen. Thun ist Meister und feiert das gehörig. Mit Bierduschen, Pyros und viel Jubel.

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