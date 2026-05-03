«Es gibt nichts Schöneres» – Thuns Meisterhelden werden von den Emotionen überwältigt
Nach dem Meistertitel zeigen die Spieler und Verantwortlichen des FC Thun grosse Emotionen – und sprechen auch über die Last der letzten Tage und Jahre.
«Es ist unglaublich. Für fast alle von uns ist es etwas Einmaliges. In dieser Konstellation ist es etwas, das unbeschreiblich ist. Es löst viele schöne Emotionen aus, wenn man jetzt Mitspielern in die Augen sieht, mit denen man schon seit Jahren spielt. Ich kann es eigentlich nicht in Worte fassen. Heute hatte ich schon den ganzen Tag ein gutes Gefühl, vielleicht auch, weil Sion seit Wochen in guter Form ist. Spätestens nach dem 2:0 und allerspätestens nach dem 3:0 wussten wir: ‹Es sieht gut aus›. Die letzten Wochen waren schwierig, etwas erdrückend. Es wurde viel von verschiedenen Szenarien geredet. Das lässt einen nicht kalt. Es war eine Last.»
«Die Gefühle holen mich ein. Sechs Jahre, in denen wir gekämpft haben. Und das ist jetzt der Lohn für viel mehr als diese sechs Jahre. Es ist wirklich unbeschreiblich. Was soll ich dazu noch sagen? Es gibt nichts Schöneres als das, und es fühlt sich an wie ein Stück Gerechtigkeit. Es ist irgendwie noch viel schöner, weil wir jeden einzelnen Moment geniessen konnten, ohne selbst auf dem Platz zu stehen.»
«Dieser Titel löst extrem viel aus. Das sieht man der ganzen Mannschaft, dem ganzen Verein an. Es ist absolut verdient. Schon das letzte Wochenende war wunderschön mit so vielen Fans im Stadion. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit diesem Verein den Titel zu gewinnen. Dieses Team ist unglaublich. Auch Spieler, die verletzt sind und nicht spielen, sind jeden Tag hier und leisten so viel Arbeit. Jeder Einzelne hat einen so grossen Anteil am Titel.»
«Das ist unglaublich. Diese Mannschaft, dieser Verein. Einfach Weltklasse. Die letzten Wochen haben Nerven gekostet, aber ich wusste, was diese Mannschaft kann. Und jetzt geniessen wir einfach.»
Es ist unbeschreiblich. Wir sind extrem stolz, glücklich und alles zusammen. Wir waren sicher nervöser beim zuschauen, als wenn wir selbst gespielt hätten. Aber jetzt haben wir es geschafft und es ist scheissegal wie. Das ganze Team mit allem drum und dran ist eine Einheit, eine Familie. Das hat den Ausschlag gegeben.
(abu/sda)