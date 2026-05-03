«Es gibt nichts Schöneres» – Thuns Meisterhelden werden von den Emotionen überwältigt

«Es ist unglaublich. Für fast alle von uns ist es etwas Einmaliges. In dieser Konstellation ist es etwas, das unbeschreiblich ist. Es löst viele schöne Emotionen aus, wenn man jetzt Mitspielern in die Augen sieht, mit denen man schon seit Jahren spielt. Ich kann es eigentlich nicht in Worte fassen. Heute hatte ich schon den ganzen Tag ein gutes Gefühl, vielleicht auch, weil Sion seit Wochen in guter Form ist. Spätestens nach dem 2:0 und allerspätestens nach dem 3:0 wussten wir: ‹Es sieht gut aus›. Die letzten Wochen waren schwierig, etwas erdrückend. Es wurde viel von verschiedenen Szenarien geredet. Das lässt einen nicht kalt. Es war eine Last.»

Jan Bamert, Verteidiger FC Thun.