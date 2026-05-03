wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Sport
FC Thun

Thun ist Schweizer Meister – das sagen Spieler, Präsident und Co.

Thun Cheftrainer Mauro Lustrinelli, rechts, und Andres Gerber, Praesident, feiern den soeben gesichterten Meistertitel, am Sonntag, 3. Mai 2026 in der Stockhorn Arena in Thun. Da der FC St. Gallen ver ...
Die Baumeister des Meistererfolgs: Präsident Andres Gerber und Trainer Mauro Lustrinelli.Bild: keystone

«Es gibt nichts Schöneres» – Thuns Meisterhelden werden von den Emotionen überwältigt

Nach dem Meistertitel zeigen die Spieler und Verantwortlichen des FC Thun grosse Emotionen – und sprechen auch über die Last der letzten Tage und Jahre.
03.05.2026, 17:1403.05.2026, 17:14
«Es ist unglaublich. Für fast alle von uns ist es etwas Einmaliges. In dieser Konstellation ist es etwas, das unbeschreiblich ist. Es löst viele schöne Emotionen aus, wenn man jetzt Mitspielern in die Augen sieht, mit denen man schon seit Jahren spielt. Ich kann es eigentlich nicht in Worte fassen. Heute hatte ich schon den ganzen Tag ein gutes Gefühl, vielleicht auch, weil Sion seit Wochen in guter Form ist. Spätestens nach dem 2:0 und allerspätestens nach dem 3:0 wussten wir: ‹Es sieht gut aus›. Die letzten Wochen waren schwierig, etwas erdrückend. Es wurde viel von verschiedenen Szenarien geredet. Das lässt einen nicht kalt. Es war eine Last.»
Jan Bamert, Verteidiger FC Thun.
«Die Gefühle holen mich ein. Sechs Jahre, in denen wir gekämpft haben. Und das ist jetzt der Lohn für viel mehr als diese sechs Jahre. Es ist wirklich unbeschreiblich. Was soll ich dazu noch sagen? Es gibt nichts Schöneres als das, und es fühlt sich an wie ein Stück Gerechtigkeit. Es ist irgendwie noch viel schöner, weil wir jeden einzelnen Moment geniessen konnten, ohne selbst auf dem Platz zu stehen.»
Andres Gerber, Präsident FC Thun
Das emotionale Interview mit Andres Gerber.Video: SRF
«Dieser Titel löst extrem viel aus. Das sieht man der ganzen Mannschaft, dem ganzen Verein an. Es ist absolut verdient. Schon das letzte Wochenende war wunderschön mit so vielen Fans im Stadion. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit diesem Verein den Titel zu gewinnen. Dieses Team ist unglaublich. Auch Spieler, die verletzt sind und nicht spielen, sind jeden Tag hier und leisten so viel Arbeit. Jeder Einzelne hat einen so grossen Anteil am Titel.»
Marco Bürki, Verteidiger FC Thun.
Auch Marco Bürki wird während seines Interviews kurz von den Emotionen überwältigt. Video: SRF
«Das ist unglaublich. Diese Mannschaft, dieser Verein. Einfach Weltklasse. Die letzten Wochen haben Nerven gekostet, aber ich wusste, was diese Mannschaft kann. Und jetzt geniessen wir einfach.»
Michael Heule, Verteidiger FC Thun
Michael Heule ist in Partylaune.Video: SRF
Es ist unbeschreiblich. Wir sind extrem stolz, glücklich und alles zusammen. Wir waren sicher nervöser beim zuschauen, als wenn wir selbst gespielt hätten. Aber jetzt haben wir es geschafft und es ist scheissegal wie. Das ganze Team mit allem drum und dran ist eine Einheit, eine Familie. Das hat den Ausschlag gegeben.
Fabio Fehr, Verteidiger FC Thun.

Mehr zum Thuner Meistertitel:

Kommentar
Der FC Thun und das Wunder, das zur Routine wurde
Sofameister am spielfreien Tag – so feiern Thun und seine Fans den historischen Titel
Schützenhilfe von Sion in St.Gallen – so verlief die Meisterentscheidung für Thun

(abu/sda)

Mehr Fussball-Geschichten:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die überraschendsten Fussball-Meister
1 / 17
Die überraschendsten Fussball-Meister

FC Thun, 2025/2026: Nun hat auch die Schweizer Super League ihr Leicester-Märchen: Der FC Thun legt als Aufsteiger einen sensationellen Lauf hin, der im Meistertitel gipfelt. Drei Runden vor dem Ende haben die Berner Oberländer elf Punkte Vorsprung auf den FC St.Gallen und können nicht mehr von der Spitzenposition verdrängt werden.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Thun wird Schweizer Meister
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Sheffield Wednesday verkündet den Fans positive Nachrichten auf eine kreative Art
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Zur Story