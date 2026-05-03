Selbstgebauten Pokal auf dem Kopf und in der Hand: Elmin Rastoder kann fast so gut feiern wie Tore schiessen Bild: keystone

Sofameister am spielfreien Tag – so feiern Thun und seine Fans den historischen Titel

Im vierten Anflauf hat es geklappt: Weil der FC St.Gallen zuhause gegen Sion untergeht, ist der FC Thun Schweizer Meister. Die Mannschaft und Fans feiern den Titel im eigenen Stadion beim Public Viewing.

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Party im Berner Oberland: 128 Jahre nach der Vereinsgründung ist der FC Thun am Sonntag erstmals Schweizer Meister geworden. Der Titel stand am Sonntagnachmittag um Punkt 15.53 Uhr fest. Der FC Thun hatte zwar spielfrei, weil aber St. Gallen gegen Sion verlor, war Thun der Titel nicht mehr zu nehmen.

Jubel beim Thuner Anhang: Am Sonntagnachmittag steht der Titel endlich fest. Bild: keystone

Mehrere Tausend Thuner Fans verfolgten diese Partie in «ihrer» Stockhorn-Arena auf Grossleinwand. Nach dem Abpfiff in St. Gallen begannen sie, ihr Team zu feiern. Das Team selbst schaute das Spiel in St.Gallen im VIP-Bereich des eigenen Stadions. Je länger die Partei dauerte und je mehr Tore die Sittener schossen, desto gelassener wurde die Stimmung.

Video: ch media/Tele Bärn

Und als mit dem Abpfiff in der Ostschweiz der Meistertitel feststand, lagen sich die Spieler und das Trainerteam in den Armen und jubelten gemeinsam. In Meister-Shirts gekleidet und mit einem Pokal-Imitat präsentierten sich Spieler und Staff später im Stadion den Fans.

Mehr zum Thuner Meistertitel: Kommentar Der FC Thun und das Wunder, das zur Routine wurde

Im späteren Verlauf des Tages ist ein Umzug vom Stadion auf den Rathausplatz geplant, wo auch die Mannschaft erwartet wird. Dort stand der Verlängerung der Party nichts im Weg: Die Stadtregierung hatte bereits im Vorfeld eine Freinacht bewilligt. Hier gibt es die besten Bilder und Videos der Meisterparty.

Meisterheld Leonardo Bertone ist ein gefrageter Interview-Partner. Bild: keystone

Trainer Mauro Lustrinelli lässt sich vom Thuner Anhang feiern … Bild: keystone

… und gönnt sich dann einen grosszügigen Schluck Schaumwein. Bild: keystone

Die offizielle Meisterfeier wird am 15. Mai auf dem Stadthofplatz stattfinden. Hierfür hat die Stadt ebenfalls eine Freinacht bewilligt. (abu/sda)

Die Story wird laufend mit den besten Bilder und Videos der Thuner Meisterparty aktualisiert.

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