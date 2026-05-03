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Super League: Thun ist Meister – die besten Bilder der Party

Thuns Elmin Rastoder, Mitte, stemmt eine Pokalattrappe neben von rechts, Cheftrainer Mauro Lustrinelli und Assistenztrainer Nelson Ferreira, um den soeben gesichterten Meistertitel zu feiern, am Sonnt ...
Selbstgebauten Pokal auf dem Kopf und in der Hand: Elmin Rastoder kann fast so gut feiern wie Tore schiessenBild: keystone

Sofameister am spielfreien Tag – so feiern Thun und seine Fans den historischen Titel

Im vierten Anflauf hat es geklappt: Weil der FC St.Gallen zuhause gegen Sion untergeht, ist der FC Thun Schweizer Meister. Die Mannschaft und Fans feiern den Titel im eigenen Stadion beim Public Viewing.
03.05.2026, 16:1203.05.2026, 17:04

Party im Berner Oberland: 128 Jahre nach der Vereinsgründung ist der FC Thun am Sonntag erstmals Schweizer Meister geworden. Der Titel stand am Sonntagnachmittag um Punkt 15.53 Uhr fest. Der FC Thun hatte zwar spielfrei, weil aber St. Gallen gegen Sion verlor, war Thun der Titel nicht mehr zu nehmen.

FC Thun Fans jubeln am Public Viewing des Spiels FC St. Gallen-FC Sion beim zweiten Tor des FC Sion, am Sonntag, 3. Mai 2026 in der Stockhorn Arena in Thun. Verliert der FC St. Gallen Punkte, ist dem ...
Jubel beim Thuner Anhang: Am Sonntagnachmittag steht der Titel endlich fest.Bild: keystone

Mehrere Tausend Thuner Fans verfolgten diese Partie in «ihrer» Stockhorn-Arena auf Grossleinwand. Nach dem Abpfiff in St. Gallen begannen sie, ihr Team zu feiern. Das Team selbst schaute das Spiel in St.Gallen im VIP-Bereich des eigenen Stadions. Je länger die Partei dauerte und je mehr Tore die Sittener schossen, desto gelassener wurde die Stimmung.

Video: ch media/Tele Bärn

Und als mit dem Abpfiff in der Ostschweiz der Meistertitel feststand, lagen sich die Spieler und das Trainerteam in den Armen und jubelten gemeinsam. In Meister-Shirts gekleidet und mit einem Pokal-Imitat präsentierten sich Spieler und Staff später im Stadion den Fans.

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Im späteren Verlauf des Tages ist ein Umzug vom Stadion auf den Rathausplatz geplant, wo auch die Mannschaft erwartet wird. Dort stand der Verlängerung der Party nichts im Weg: Die Stadtregierung hatte bereits im Vorfeld eine Freinacht bewilligt. Hier gibt es die besten Bilder und Videos der Meisterparty.

FC Thun Mittelfeldspieler Leonardo Bertone spricht zu Medienvertretern auf der Tribuene kurz vor dem Spiel FC St. Gallen-FC Sion, am Sonntag, 3. Mai 2026 in der Stockhorn Arena in Thun. Verliert der F ...
Meisterheld Leonardo Bertone ist ein gefrageter Interview-Partner.Bild: keystone
Thun Cheftrainer Mauro Lustrinelli feiert den soeben gesichterten Meistertitel, am Sonntag, 3. Mai 2026 in der Stockhorn Arena in Thun. Da der FC St. Gallen verlor, ist dem FC Thun der Titel des Schwe ...
Trainer Mauro Lustrinelli lässt sich vom Thuner Anhang feiern …Bild: keystone
Thun Cheftrainer Mauro Lustrinelli nimmt einen Schluck Champagner und feiert den soeben gesichterten Meistertitel, am Sonntag, 3. Mai 2026 in der Stockhorn Arena in Thun. Da der FC St. Gallen verlor, ...
… und gönnt sich dann einen grosszügigen Schluck Schaumwein.Bild: keystone

Die offizielle Meisterfeier wird am 15. Mai auf dem Stadthofplatz stattfinden. Hierfür hat die Stadt ebenfalls eine Freinacht bewilligt. (abu/sda)

Die Story wird laufend mit den besten Bilder und Videos der Thuner Meisterparty aktualisiert.

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