Grosse Störung: Bahnverkehr in St. Gallen unterbrochen

«Blatten gibt es noch» – wie das Dorf der Katastrophe trotzt

Der Gletscherabbruch bei Blatten VS lässt die Menschen im Lötschental sprachlos zurück. Das zerstörte Dorf totsagen wollen sie aber nicht.

Es scheint, als müssten die Menschen im Lötschental es mit eigenen Augen sehen, um zu begreifen, was passiert ist. Am Dorfende von Wiler versammeln sich Menschen an einer Strassensperre, schauen in das Tal, wo sich jetzt Gesteinsmassen türmen. Darunter liegt Blatten.