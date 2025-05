Die wichtigsten Änderungen im SBB-Fahrplan. Bild: sbb

Das ändert sich mit dem neuen SBB-Fahrplan – eine Region profitiert am meisten

Mit dem neuen Fahrplan wollen die SBB das Angebot in der Nordwestschweiz stark ausbauen. Ausserdem sollen die Freizeitverbindungen laut dem vorliegenden Fahrplanentwurf gestärkt werden.

Der Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringe in der Nordwestschweiz den grössten Angebotsausbau seit 20 Jahren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. So führen die SBB den S-Bahn-Viertelstundentakt zwischen Basel und Liestal ein, zwischen Basel und Biel fährt dann jede halbe Stunde ein Zug und Basel wird direkt an Lausanne angebunden.

Für die Freizeitaktivitäten gibt es jede Stunde einen Zug zwischen der Deutschschweiz und Chiasso und auch am Wochenende jede halbe Stunde zwischen Graubünden und Zürich. International werden zwei zusätzliche Züge zwischen Zürich und Milano Centrale eingeführt und es verkehren umsteigefrei erstmals Züge von Brig nach Deutschland. Von April bis Oktober können die Reisenden von Donnerstag bis Montag direkt von Lausanne bis Marseille und zurück fahren.

Das sind die wichtigsten Änderungen

Basel–Liestal und Basel–Biel–Lausanne

Nach umfassenden Infrastrukturausbauten kann der S-Bahn-Viertelstundentakt zwischen Liestal und Basel SBB eingeführt werden. Im Fernverkehr gibt es neu einen Halbstundentakt zwischen Basel SBB und Biel/Bienne. Basel wird mit dem IC51 wieder direkt an den Arc lémanique, bis Lausanne, angebunden.

Deutschschweiz–Chiasso

Dank zusätzlicher EC-Verbindungen sowie der Verlängerung eines IC2 von Lugano bis nach Chiasso gibt es einen durchgehenden Stundentakt zwischen der Deutschschweiz und Chiasso.

Graubünden–Zürich

Freizeitreisende sowie Pendlerinnen und Pendler zwischen Graubünden und Zürich profitieren auch unter der Woche von einem Halbstundentakt des IC3.

Schweiz–Italien

Italien-Reisende können sich über zwei zusätzliche Züge pro Richtung zwischen Zürich und Milano Centrale freuen. Zudem wird die bestehende Direktverbindung nach Bologna bis Florenz verlängert. Der bisherige direkte Zug nach Genua verkehrt während des Sommerhalbjahrs künftig weiter südlich bis La Spezia. Im Winter endet der Zug in Milano Centrale.

Schweiz–Deutschland

Auch für Kundinnen und Kunden zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es einen Angebotsausbau: Erstmals verkehren ICE umsteigefrei von Brig nach Deutschland. Zudem wird die Zahl der Direktverbindungen von und nach Chur auf vier tägliche Züge pro Richtung erweitert.

Westschweiz–Frankreich

Die saisonale Direktverbindung Lausanne–Marseille wird im Jahr 2026 für ein Jahr ausgebaut. Reisende gelangen neu bereits von April und bis Oktober direkt von Lausanne an die französische Mittelmeerküste und zurück – jeweils von Donnerstag bis Montag. Im Juli und August verkehren die Züge wie bisher täglich. Damit wird auch Lyon besser an die Westschweiz angebunden.

(ome/sda)