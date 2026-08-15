Polizeirapport

Elf Verletzte bei zwei Unfällen auf Autobahn bei La Heutte BE

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn A16 «Transjurane» im Berner Jura sind am Freitagabend elf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die sehr ähnlichen Unfälle mit je drei Autos ereigneten sich innerhalb weniger Minuten.

Wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte, fuhren vor dem ersten Unfall drei Autos von Biel in Richtung Sonceboz BE. Kurz nach der Ausfahrt des Tunnels von La Heutte BE fuhr das hinterste Auto in das vor ihm fahrende Fahrzeug. Dieses prallte danach gegen das vorderste Auto. Bei diesem Unfall wurden fünf Personen leicht oder mittelschwer verletzt.

Vor dem zweiten Unfall bremste der Fahrer des hintersten Autos, als das mittlere Auto langsamer wurde, und versuchte auszuweichen. Dennoch stiess er mit dem vorderen Auto zusammen. Dieses prallte in das vorderste Fahrzeug. Der Fahrer des mittleren Autos wurde schwer verletzt. Auch seine Beifahrerin wurde verletzt. Beide wurden ins Spital gefahren. Im vordersten Auto wurde ein Minderjähriger schwer verletzt. Er musste von der Rega in ein Spital geflogen werden.

Die A16 in Richtung Kanton Jura war nach den beiden Unfällen zwischen der Ausfahrt La Heutte-Péry und Sonceboz mehrere Stunden lang bis in die Nacht hinein vollständig gesperrt. Ab Biel kam es zu erheblichen Verzögerungen und Staus.

Die Kantonspolizei Bern klärt die genauen Ursachen und Umstände der beiden Unfälle ab. Dabei soll auch festgestellt werden, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht. (sda)