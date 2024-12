Demonstration für Frauenrechte in Syrien +++ Mehr US-Soldaten in Syrien als gedacht

Extrawurst für Bauern: Landwirtschaft wird gegen EU-Deal abgesichert

Um die Bauern nicht gegen die neuen EU-Abkommen aufzubringen, erhält die Landwirtschaft Sonderregelungen. Das Agrarabkommen wird in zwei voneinander unabhängige Teile aufgespalten.

Es ist bekannt: Mit der EU ist keine Einigung möglich, wenn die Gewerkschaften nicht mit an Bord sind. Aber die wirkliche Vetomacht in Bundesbern sind nicht die Gewerkschaften, sondern die Bauern. Gegen ihren Willen ist nicht nur in der Europapolitik, sondern allgemein in der Schweizer Politik nichts möglich.