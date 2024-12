EU-Verhandlungen: Cassis und Sefcovic telefonieren erneut miteinander

Aussenminister Cassis. Bild: keystone

Aussenminister Ignazio Cassis und EU-Kommissar Maros Sefcovic haben am Montag erneut telefonisch verhandelt. Sie hatten bereits am Samstag telefonisch Kontakt. Auf den Inhalt des Gesprochenen gingen beide Politiker nicht genauer ein.

«In dieser Phase kommt es auf jedes Detail an, um ein ausgewogenes Abkommen zu erzielen, das unsere bilateralen Beziehungen stabilisieren und weiterentwickeln wird», schrieb Cassis am Montagabend auf dem Online-Portal. Bis anhin habe es 200 Verhandlungsrunden gegeben. «Die Letzten sind immer die Schwierigsten», schrieb Sefcovic zeitgleich in einem eigenen Beitrag auf derselben Plattform.

Die Schweiz verhandelt seit bald neun Monaten mit der EU, um das gemeinsame Verhältnis für die Zukunft neu zu definieren. Dabei sollen bestehende Abkommen aktualisiert und neue abgeschlossen werden. Ein Ende der Verhandlungen wird noch für diese Woche erwartet.

Vergangene Woche war in Schweizer Medien zu lesen, dass bis auf den Kohäsionsbeitrag alle Fragen der Verhandlungen geklärt seien. Dieser müsse auf politischer Ebene – das heisst: zwischen Cassis und Sefcovic – geklärt werden. Mehrere Quellen bestätigten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA diese Informationen. (sda)