Mike Egger will, dass Politiker Auslandreisen selbst bezahlen

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Schweizer Politikerinnen und Politiker, die Parlamente, ausländische Organisationen oder Kontakte im Ausland besuchen, sollen künftig selbst dafür bezahlen. Das fordert SVP-Nationalrat Mike Egger.

In einem Vorstoss verlangt er, dass die Kosten für politische Auslandsreisen künftig nicht mehr über die Staatskasse bezahlt werden sollen. Darin steht: «In einer Zeit, in der viele Bürgerinnen und Bürger finanziell nur knapp über die Runden kommen, ist es nicht nachvollziehbar, dass Parlamentarier ihre Auslandsreisen auf Kosten der Allgemeinheit absolvieren.»

SVP-Nationalrat Mike Egger möchte, dass Auslandsreisen von Politikerinnen und Politikern selbst bezahlt werden. Bild: keystone

Rund 1,25 Millionen Franken gab die Schweiz im Jahr 2025 für Auslandreisen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus. Besonders ins Gewicht fielen die Reisen der beiden FPD-Politikern Maja Riniker und Andrea Caroni. Zusammen kamen sie auf Ausgaben von mehr als 330'000 Franken. Sie präsidierten im letzten Jahr den National- respektive den Ständerat.

Einen grossen Anteil an den Kosten hatten auch die aussenpolitischen Kommissionen sowie verschiedene parlamentarische Delegationen.

Mike Egger ist nicht gegen alle Reisekosten: «Reisen der APK oder der Europarats-Delegation haben einen offiziellen Charakter. Dass diese bezahlt werden, ist nachvollziehbar und Teil ihrer Arbeit.» Doch: «Delegationen wie jene für die Frankophonie oder die NATO bringen die Schweiz mit Ausflügen und Treffen nicht weiter», sagt er gegenüber 20 Minuten.

Mit seiner Forderung erntet der SVP-Nationalrat Gegenwind: «Nur weil Kollege Egger den Sinn solcher Reisen nicht sehen will, müssen sie nicht schon sinnlos sein», sagt Mitte-Nationalrat Gerhard Pfister gegenüber der Zeitung. (cst)