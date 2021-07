Die Swisscom soll die Notruf-Pannen der Swisscom beheben

Wegen der Notruf-Panne droht der Swisscom ein juristisches Nachspiel

Ein Unternehmensjurist in Luzern soll Strafanzeige eingereicht haben.

In der Nacht vom 8. auf den 9. Juli mussten Blaulichtorganisationen in verschiedenen Kantonen improvisieren, weil die Notrufdienste wegen einer Swisscom-Panne nicht funktionierten. Die Kosten für den Ausfall wollen die angefragten Notrufzentralen der Swisscom nicht in Rechnung stellen, berichtet die «Schweiz am Wochenende» (am Samstag).

Ungemach könnte der Swisscom allerdings von anderer Seite drohen. Und zwar an der juristischen Front.

Der Jurist Loris Fabrizio Mainardi habe bei der Berner …