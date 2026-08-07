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Person verletzt: Bühne bei Filmfestival-Empfang in Locarno gab nach

Person verletzt: Bühne bei Filmfestival-Empfang in Locarno gab nach

07.08.2026, 15:5407.08.2026, 15:54

Bei einem Empfang des Locarno Film Festivals auf dem Monte Verità im Tessin hat am Freitagmittag ein Teil einer Bühne nachgegeben. Eine Sitzplattform für das Publikum geriet in Schräglage, wobei mindestens eine Person verletzt wurde.

A view after the floor of the podium where the speeches were to be delivered collapsed at the Fondazione Monte Verita on the sideline of the 79th Locarno Film Festival, in Ascona near Locarno Switzerl ...
Beim Filmfestival in Locarno wurde eine Person verletzt, als eine Bühne nachgab.Bild: keystone

Der mittlere Teil der Bühnenkonstruktion gab im Vorfeld von geplanten Referaten nach, wie das Locarno Film Festival am Freitag mitteilte. Dadurch geriet die Sitzplattform für das Publikum in eine Schräglage. Auf ihr befanden sich Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Kultur.

Die anwesenden Gäste konnten die Konstruktion ungehindert verlassen. Die verletzte Person begab sich umgehend in die Behandlung von anwesenden Rettungskräften. Die Kantonspolizei Tessin und die Gemeindepolizei von Ascona TI waren vor Ort. Das Festival will informieren, sobald gesicherte Fakten vorliegen, wie es weiter hiess.

Nach einer kurzen Unterbrechung und der Suche nach einem neuen Ort im Park des Monte Verità konnte auch das geplante Gespräch zwischen der sich ebenfalls vor Ort befindenden Bundesrätin und Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider und Maja Hoffmann, Präsidentin des Festivals, doch noch stattfinden.

Baume-Schneider setzte sich für die öffentliche Kulturförderung, die Mehrsprachigkeit und den Dialog zwischen Künstlern und Politikern ein. Hoffmann plädierte für eine Kultur, die Verbindungen schafft. (dab/sda)

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