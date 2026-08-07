Polizeirapport

Bewaffneter Räuber überfällt Bank im Kanton Freiburg

Mit Schusswaffe und Leuchtjacke sicherte sich der Täter mehrere Tausend Franken Beute. Bild: Kantonspolizei Freiburg

Ein Mann hat am Freitagnachmittag in Farvagny FR eine Bank überfallen. Anschliessend flüchtete er mit mehreren tausend Franken Beute. Bis jetzt konnte der bewaffnete Täter noch nicht gefasst werden.

Der Überfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr. Der Mann mit einer schwarzen Sturmhaube und einer schwarzen Brille betrat die Bank und bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe. Mit einer Beute von mehreren tausend Franken floh der Täter in unbekannte Richtung. Verletzt wurde beim Überfall niemand.

Die Polizei fahndet nach dem mutmasslichen Täter. Sie sucht Zeugen. Der Mann wird als ca. 180 cm gross, von athletischer Statur und grauhaarig beschrieben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 026 347 01 17 oder beim nächstgelegenen Polizeiposten zu melden.

(sda/cpf)