Polizeirapport

Grossbrand in luzernischer Sägerei eingedämmt – keine Verletzten

In der Nacht auf Samstag ist in einer Sägerei im luzernischen Urswil ein Grossbrand ausgebrochen. Bis zu 130 Feuerwehrleute bekämpften ihn und bekamen den Brand bis zum Morgen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Wie der Kommandant der Feuerwehr Hochdorf, Christian Gretener, am Samstagmorgen auf Anfrage bekanntgab, ging der Alarm zum Brand im Sägewerk am Freitagabend um rund 22.30 Uhr ein. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein Teil des Sägewerks bereits im Vollbrand.

Die Feuerwehr habe sich in der Folge darauf konzentriert, Nachbargebäude zu schützen, so Gretener. Das sei auch gelungen. Noch fänden nun Nachlöscharbeiten statt, sagte der Feuerwehrkommandant am Samstagmorgen weiter. Im Einsatz standen rund 70 Feuerwehrleute aus Hochdorf, 30 aus Römerswil und 30 aus Hohenrain.

Leserreporter sagten in der Nacht «blick.ch», das Feuer sei weit herum zu sehen gewesen, auch im Nachbarort Hochdorf. Dieses Nachrichtenportal berichtete als erstes über den Grossbrand. Das betroffene Sägewerk existiert laut der Internetseite des Unternehmens seit 150 Jahren und beschäftigt 16 Personen.

Urswil ist ein Dorf, das zur Gemeinde Hochdorf gehört. (sda)