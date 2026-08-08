sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Mann aus Solothurn verfüttert Kaninchen Ravioli und wird verurteilt

Solothurner verurteilt, weil er seine Kaninchen mit Ravioli gefüttert hat

08.08.2026, 15:2608.08.2026, 15:26

Im Kanton Solothurn ist ein Tierhalter wegen seiner nicht gesetzeskonformen Haltung von Kaninchen verurteilt worden. Wie die «Solothurner Zeitung» schreibt, wurde der Mann mit einer Busse in Höhe von 800 Franken bestraft.

Rassekaninchen-Ausstellung 08.12.2024, Frohndorf, Rassekaninchen-Ausstellung im Bild: Kaninchen der Rasse Schwarzgranne bewegt seinen Futternapf durch den Kaefig *** Rassekaninchen Ausstellung 08 12 2 ...
Bei der Kaninchenhaltung in der Schweiz gibt es klare Vorschriften.Bild: www.imago-images.de

Schon Anfang 2024 stellten die Kontrolleure des Solothurner Veterinärdiensts fest, dass die Ställe nicht artgerecht waren. Bei erneuten Kontrollen im Sommer 2024 hatte sich die Lage kaum verbessert, heisst es in der «Solothurner Zeitung».

Der Mann soll gleich gegen mehrere Vorgaben verstossen haben, wie es im Bericht heisst. So sollen die Kaninchen etwa in zu kleinen Boxen gewesen sein, in welchen es kaum Rückzugsmöglichkeiten gegeben habe. Zudem habe es keine Objekte darin gehabt, an welchen die Tiere hätten nagen können. Auch von verschmutztem Fell der Tiere und feuchtem und schmutzigem Streu ist die Rede.

Ravioli
Definitiv kein Kaninchenfutter: Ravioli.Bild: shutterstock

Weitere Mängel wurden beim Futter festgestellt. Die Kontrolleure hätten den Eindruck gehabt, dass die Mutter von mehreren Jungtieren ungenügend ernährt gewesen sei, schreibt die «Solothurner Zeitung». Aus dem Strafbefehl geht zudem hervor, dass der Mann die Kaninchen mit Ravioli gefüttert haben soll. Dies sei «ungeeignet», heisst es.

Diese Regeln gelten bei der Kaninchenhaltung

Für die Haltung von Kaninchen gibt es in der Schweiz klare Regeln. Wie es beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) heisst, haben die Tiere hohe Ansprüche an Haltung, Umgang und Fütterung.

Für jede Rasse gibt es eine gesetzliche Mindestgrösse für das Gehege. Weiter brauchen sie abgedunkelte Rückzugsorte wie etwa Baumstämme oder Betonröhren. Der Boden muss immer trocken und sauber bleiben, denn Nässe führt häufig zu Pfotenerkrankungen.

Bezüglich der Fütterung empfiehlt das BLV nicht Ravioli, sondern frische Produkte wie Salat, Gräser, Kräuter sowie Gemüse wie Gurken oder Rüebli. Stärkehaltige Futtermittel sowie kalzium- oder oxalreiche Futtermittel sollen nur in kleinen Mengen verfüttert werden. (dab)

Mehr Tier-News:

Känguru hüpfte im Aargau – nun ist es eingefangen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So flauschige Kaninchen hast du noch nie gesehen!
1 / 10
So flauschige Kaninchen hast du noch nie gesehen!
Bild: Imgur
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Drei Esel überleben Feuer in Spanien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
34 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Yolanda Hecht
08.08.2026 15:34registriert Juni 2022
Und die Kaninchen haben sie ihm nicht weggenommen?
675
Melden
Zum Kommentar
avatar
Ameo
08.08.2026 16:02registriert Oktober 2025
Kanninchen sollten mit dem Wissen von heute sowieso nicht mehr in Boxen gehalten werden. Ist einfach barbarisch.
619
Melden
Zum Kommentar
avatar
Mario 66
08.08.2026 18:37registriert November 2015
Also ich gebe meiner katze auch lasagne - habe ich in einem cartoon aufgeschnappt.

(Bevor ein paar in schnappatmung verfallen - ist ein witz)
334
Melden
Zum Kommentar
34
39 Bundesräte von Bundespolizei überwacht – die Sonntagsnews
Baume-Schneider fordert einen besseren Schutz vor sexueller Gewalt, ein Einblick in die Fichen ehemaliger Bundesratsmitglieder sowie die ausgebliebenen Kontrollen von Ärzten durch den Bund: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen:
Zur Story