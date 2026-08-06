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Der Zoo Basel freut sich über sechs gesunde Baby-Geparden

Im Zoo Basel hat eine Geparden-Mutter Sechslinge geworfen.
Im Zoo Basel sind sechs neue Wollknäuel zu sehen.Bild: zoo basel

Sechs Baby-Geparden im Zolli geboren – die Namen sind gewöhnungsbedürftig

06.08.2026, 13:4706.08.2026, 13:47

Sechs Geparden sind im Zoo Basel zur Welt gekommen. Bei den Sechslingen handelt es sich um vier Männchen und zwei Weibchen. Die Jungtiere sind allesamt gesund und haben Namen erhalten, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.

Im Zoo Basel hat eine Geparden-Mutter Sechslinge geworfen.
Die sechs Jungtiere wurden bereits geimpft und untersucht.Bild: zoo basel

2026 ist das X-Jahr bei der Namensgebung. Daher heissen die sechs Geparde Xeros, Xolobeni, Xeric, Ximba, Xhosa und Xenia. Sie kamen am 5. Juni zur Welt und sind nun uneingeschränkt in der Anlage zu sehen, wie es im Communiqué heisst. Es handelt sich um den ersten Nachwuchs der vierjährigen Mutter Malaika, die 2024 aus Stuttgart in den Zoo Basel kam.

Im Zoo Basel hat eine Geparden-Mutter Sechslinge geworfen.
Geparde sind gefährdet, weshalb der Nachwuchs im Zolli doppelt willkommen ist.Bild: zoo basel

Geparde gelten gemäss Roter Liste der Weltnaturschutzunion als gefährdet. Gemäss Schätzungen leben in der Wildbahn weniger als 7000 erwachsene Tiere und der Bestand nimmt weiter ab. Im Rahmen eines Erhaltungszuchtprogramms möchten Zoos dazu beitragen, langfristig eine genetisch gesunde Reservepopulation zu erhalten, wie es weiter heisst. (leo/sda)

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46 Kommentare
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H.P. Liebling
06.08.2026 14:12registriert September 2018
Wie wäre es mit Xanspeter?
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YouAreMySunshine
06.08.2026 14:40registriert April 2022
Xhaka fehlt
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El_Chorche
06.08.2026 14:03registriert März 2021
Klingt, als hätte Musk die Namen ausgesucht..

Gruss
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